Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio sur la sellette, le vestiaire l’a-t-il déjà lâché ?

L’éviction d’Olivier Dall’Oglio semble imminente. Clairement menacé par les récentes défaites de l’ASSE face au Stade Rennais et à l’OM, le coach stéphanois voit le siège se resserrer. Le vestiaire, qui ne semble plus en phase avec ses choix, l’a-t-il déjà lâché ? Si c’est le cas, cela pourrait précipiter son départ.

ASSE : Les supporters impuissants, les Verts à la dérive !

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio traverse une période très difficile en Ligue 1. Les Verts, méconnaissables et apathiques, peinent à retrouver leur allant d’antan. Les manquements sont nombreux : engagement, détermination, état d’esprit et même condition physique.

Malgré le soutien fervent des supporters de Geoffroy-Guichard, les joueurs ne parviennent pas à se transcender. Les déclarations des joueurs après les matchs semblent contradictoires avec leurs prestations sur le terrain. Dimanche dernier, face à l’OM, les plus de 35 000 supporters présents n’ont pas suffi à galvaniser une équipe démunie.

Comme l’a souligné Peuple-Vert : « Dès qu’un imprévu survient, les Verts s’effondrent. L’envie et l’agressivité, autrefois leur force, font cruellement défaut. »

Le discours d’Olivier Dall’Oglio passe t-il encore dans le vestiaire ?

De plus, le discours d’Olivier Dall’Oglio semble ne plus porter ses fruits. Ibrahim Sissoko a exprimé publiquement son incompréhension quant aux choix tactiques de l’entraîneur, notamment lors du match contre l’OM où une défense à cinq n’a pas suffi à endiguer les attaques marseillaises. « On essaye d’appliquer les consignes de l’entraîneur… Mais défendre tout le match, c’est très difficile », a-t-il déclaré.

Il est vrai que l’ASSE était privée de plusieurs joueurs importants lors de cette rencontre. Augustine Boakye et Mathieu Cafaro étaient suspendus, tandis que Mickaël Nadé, Yvann Maçon, Aïmen Moueffek et Ben Old. Toutefois, ces absences ne peuvent justifier l’ensemble des difficultés rencontrées par l’équipe stéphanoise. Olivier Dall’Oglio a déjà concédé des défaites cette saison en présence de ces joueurs.

Mercato : Olivier Dall’Oglio joue sa survie contre Toulouse FC

Le prochain match de l’ASSE face à Toulouse FC, vendredi (20h45), s’annonce crucial pour l’avenir de l’entraîneur stéphanois. Une nouvelle défaite pourrait bien sceller son sort. Après la lourde défaite à Rennes et la prestation décevante face à l’OM, Olivier Dall’Oglio est plus que jamais sous pression.