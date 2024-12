PSG Mercato : Le Paris SG regarde à Man United pour remplacer Milan Skriniar

Le PSG est à la recherche d’un défenseur central de qualité pour remplacer Milan Skriniar, qui pourrait changer d’air dès cet hiver. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, viserait ainsi un crack de Manchester United.

Alors que le départ de Milan Skriniar vers la Juventus Turin semble se confirmer, le Paris Saint-Germain serait déjà à la recherche d’un remplaçant de taille. Selon les dernières informations de Caught Offside, le club de la capitale s’intéresserait de près à Lisandro Martinez, le défenseur argentin de Manchester United.

Le profil de l’international argentin, réputé pour sa combativité et sa polyvalence, pourrait séduire les dirigeants parisiens. Capable d’évoluer à plusieurs postes de la défense, Martinez apporterait une solution de rechange intéressante à Marquinhos et pourrait former une charnière centrale solide avec un autre défenseur central.

Âgé de 26 ans et sous contrat jusqu’en 2027 avec les Red Devils, Lisandro Martinez est un titulaire indiscutable en Premier League. Son recrutement ne sera cependant pas une mince affaire, Manchester United étant très satisfait de ses performances et souhaitant prolonger son contrat.

Manchester United recale le Paris SG pour Lisandro Martinez

Alors que le PSG semble déjà bien fourni en défense centrale avec des joueurs comme Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore le récent recrutement de Willian Pacho, le club de la capitale chercherait toujours à renforcer ce secteur. C’est ainsi que le nom de Lisandro Martinez, l’international argentin de Manchester United, est régulièrement cité.

Selon Caughtoffside, le PSG s'intéresse à Lisandro Martinez et préparer une approche dans un avenir proche



"Lisandro est un joueur très précieux", une source interne. United va proposer un nouveau contrat au joueur



Rien n'indique que le joueur soit intéressé par un transfert

Arrivé à l’été 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam contre un chèque de 57,37 millions d’euros, le natif de Gualeguay s’est rapidement imposé au sein de l’effectif des Red Devils, qui ne comptent pas le laisser filer de si tôt.

Une source proche du club anglais a d’ailleurs confié à propos du joueur de 26 ans : « Lisandro Martinez est un joueur très précieux pour notre équipe. Nous avons des plans à long terme pour lui et nous voudrions les réaliser en le faisant prolonger. » Le Paris SG est donc prévenu.