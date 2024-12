OGC Nice : Une mauvaise nouvelle pour les Aiglons avant Montpellier !

L’OGC Nice sera en déplacement pour affronter Montpellier HSC lors de la 15e journée de Ligue 1. Mais les hommes de Franck Haise ne pourront pas compter le soutien de ses supporters pour ce choc.

OGC Nice vs Montpellier HSC : Un derby sous haute tension

Ce dimanche, Montpellier HSC reçoit l’OGC Nice pour un match qui s’annonce déjà comme l’un des plus déséquilibrés de cette 15e journée de Ligue 1. Les deux équipes connaissent des dynamiques bien différentes. Les Héraultais, derniers du championnat avec seulement 8 points, luttent désespérément pour le maintien. Une victoire face aux Aiglons serait donc un véritable bol d’air frais et permettrait de croire en un possible redressement.

De son côté, l’OGC Nice nourrit bien plus de grandes ambitions. Les hommes de Franck Haise, actuellement 6e de classement, sont à l’affût de la moindre opportunité pour intégrer le top 4 en vue se qualifier pour une compétition européenne. Malgré une déconvenue en Europa League, les Niçois restent sur une dynamique positive en championnat. Néanmoins, ce déplacement à Montpellier sera sous haute tension.

Les supporters niçois interdits de déplacement à Montpellier

En effet, le Ministère de l’Intérieur a pris la décision d’interdire tout déplacement des supporters niçois vers la ville de Montpellier. Une mesure de sécurité renforcée qui s’explique par les tensions récurrentes entre les deux clubs. « Toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Alpes-Maritimes, d’une part, et la commune de Montpellier (Hérault), d’autre part », peut-on lire dans le communiqué du club.

Privés de leur douzième homme, les Aiglons devront ainsi faire preuve de caractère pour s’imposer sur la pelouse de la Mosson. Cette rencontre promet ainsi d’être électrique, avec un enjeu sportif majeur pour les deux équipes. Les Niçois devront composer avec l’hostilité du public montpelliérain et l’absence de leurs supporters, tandis que les troupes de Jean-Louis Gasset tenteront de profiter de cette situation pour créer la surprise et se rapprocher du maintien.