AJ Auxerre – RC Lens : Le groupe du RCL face à l’AJA sans Machado mais avec Gradit

Le RC Lens se déplace ce samedi pour affronter l’AJ Auxerre à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Will Still a dévoilé son groupe avec le retour de Deiver Machado mais sans Jonathan Gradit.

RC Lens : Un groupe amoindri du RCL pour affronter l’AJ Auxerre

Le RC Lens fera le voyage à Auxerre avec un groupe de 21 joueurs mais totalement décimé. En plus de Ruben Aguilar, Jimmy Cabot, Ismaëlo Ganiou et Martin Satriano, déjà absents lors des dernières rencontres, Wesley Saïd et Jonathan Gradit viennent s’ajouter à la liste des indisponibles.

Nampalys Mendy ne figure pas non plus parmi les sélectionnés. Malgré ces nombreuses absences, Will Still peut compter sur le retour de Deiver Machado, suspendu lors de la précédente journée. Le jeune défenseur Tom Pouilly fait également son retour dans le groupe du RC Lens.

Le groupe lensois dans son intégralité :

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #AJARCL 🟢⚫



Will Still a convoqué 2⃣1⃣ joueurs pour le déplacement à Auxerre, demain, en @Ligue1.



🔙 Le défenseur #MadeInGaillette Tom Pouilly réintègre le groupe.#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) December 13, 2024

Gardiens : Koffi, Petric, Samba Défenseurs : Machado, Danso, Chavez, Sarr, Medina, Frankowski, Pouilly, Khusanov Milieux de terrain : Pereira Da Costa, Diouf, Ojediran, El Aynaoui, Thomasson, Zaroury, Fulgini Attaquants : Sotoca, Labeau-Lascary, Nzola