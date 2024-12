Mercato OM : Valentin Rongier serein face à l’arrivée de Pogba à Marseille

Le milieu de terrain français Valentin Rongier est ouvert à l’arrivée de Paul Pogba à l’OM. Le crack français ne se sent pas en concurrence directe à Marseille.

Mercato OM : Valentin Rongier attend Paul Pogba à Marseille

Le nom de Paul Pogba est évoqué pour un transfert à l’OM lors du prochain mercato hivernal. Libre de tout engagement suite à la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, Paul Pogba cherche un nouveau point de chute pour rebondir et faire son retour en équipe de France.

La suspension de Paul Pogba pour dopage a été réduite à 18 mois par le TAS, et il va retrouver le chemin des terrains en mars 2025. Plusieurs clubs européens se bousculent pour le recruter et le relancer. L’Olympique de Marseille serait en pole position sur ce dossier. L’international tricolore Adrien Rabiot multiplie les appels du pied pour amener son compatriote à Marseille.

Cependant, l’arrivée de Paul Pogba pourrait provoquer le départ de certains joueurs au milieu de terrain. Valentin Rongier et Pierre-Emile Højbjerg pourraient faire les frais de son transfert. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Rongier s’est montré serein. Le milieu de terrain français ne voit pas d’un mauvais œil l’arrivée de Paul Pogba.

« Je n’ai pas parlé à Adrien Rabiot sur son appel du pied à Paul Pogba. Après, on connaît tous ses qualités et on ne le refuserait pas à l’OM », a déclaré Valentin Rongier.

Valentin Rongier a expliqué qu’il joue un rôle différent dans l’entrejeu de l’OM et pourrait avoir sa place dans le onze de départ même si Paul Pogba débarque. « De mon côté, je suis là pour réguler tout ça. Mon rôle est de me positionner de manière à limiter les espaces laissés libres sur le terrain, afin que l’équipe reste bien organisée. Un autre point important, c’est d’être vigilant à la perte de balle. Quand on attaque, je dois constamment analyser où se situent les dangers potentiels », a-t-il ajouté.

Cette saison, Valentin Rongier a déjà disputé 9 rencontres avec l’OM et a inscrit un but.