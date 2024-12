FC Nantes : Antoine Kombouaré secoue le vestiaire du FCN pour battre le Stade Brestois !

Le FC Nantes affronte le Stade Brestois ce dimanche en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, galvanise ses troupes avant ce choc.

FC Nantes : Antoine Kombouaré et le FCN attendent de pied ferme le Stade Brestois

Le FC Nantes se déplace au stade Francis-Le Blé ce dimanche pour affronter le Stade Brestois en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Les Canaris vont tenter de confirmer leur bonne forme après le match nul (1-1) face au PSG et la victoire (1-0) contre le Stade Rennais. Le Stade Brestois, de son côté, cherche à rebondir après la défaite (3-1) en Ligue 1 face au LOSC lors de la 14e journée.

En conférence de presse, le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s’est prononcé sur les enjeux de cette rencontre. Malgré les deux derniers résultats, le FCN n’est pas encore à l’abri du danger. Un faux pas sur le terrain du Stade Brestois pourrait entraîner les Nantais dans la zone rouge.

« Malgré notre victoire de dimanche dernier face à Rennes, on est toujours dans une situation très critique. Une contre-performance et une victoire des équipes qui sont derrière nous nous mettraient de suite dans le rouge. C’est très serré, il faut enchaîner les bons résultats pour pouvoir se dire que tu sors de cette zone. », a déclaré Antoine Kombouaré.

Face au Stade Brestois, la rencontre s’annonce chaude. Le SB 29 est en pleine forme et a remporté son match face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Le FCN doit livrer une performance de haut niveau pour espérer un bon résultat lors de ce déplacement.

« L’objectif, c’est de faire le meilleur match possible contre notre adversaire du jour et d’essayer de gagner, comme tous les matchs d’ailleurs. C’est un adversaire de notre championnat, ils ont deux points d’avance sur nous […] On travaille pour gagner des matchs et avoir un meilleur classement. », a ajouté le Kanak.

Le FC Nantes occupe la 13e place au classement avec 14 points tandis que le Stade Brestois est 11e avec 16 points.