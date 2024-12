FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré sur un fil, une figure du PSG pour sauver le FCN ?

Si les deux derniers matchs du FC Nantes, avec un nul à Paris et une victoire contre le Stade Rennais, ont semblé apaiser les tensions autour d’Antoine Kombouaré, les rumeurs sur son avenir ne sont pas totalement éteintes. Le nom d’une ancienne figure du PSG serait ainsi dans les tuyaux pour le poste d’entraîneur du FCN.

FC Nantes Mercato : L’avenir d’Antoine Kombouaré toujours incertain

Si les récents résultats du FC Nantes sont encourageants, l’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris reste incertain. Malgré une amélioration notable du jeu collectif, des tensions pourraient exister au sein du vestiaire. Selon Sébastien Piocelle, ancien joueur nantais, « l’état d’esprit a changé. On voit une équipe plus compacte et plus efficace. »

Toutefois, il souligne l’existence de deux tendances au sein de l’effectif : ceux qui soutiennent pleinement le coach et ceux qui pourraient être tentés de comploter pour le faire partir. « Il y a deux profils de joueurs dans un vestiaire », explique Piocelle. « D’abord, ceux qui jouent moins et qui pourraient espérer un changement d’entraîneur. Puis, ceux qui sont fidèles à Kombouaré et jouent pour lui », poursuit-il.

Ces divergences pourraient avoir un impact sur la suite de la saison et sur l’avenir du technicien kanak. Si les résultats continuent de s’améliorer, Antoine Kombouaré pourrait consolider sa position. Mais en cas de nouvelle série de mauvais résultats, les questions sur son avenir se poseront avec encore plus d’acuité. D’autant qu’un nom semble déjà faire l’unanimité pour son éventuelle succession.

Zoumana Camara, le profil idéal pour succéder à Kombouaré à Nantes ?

Malgré sa victoire contre le Stade Rennais, le siège d’Antoine Kombouaré n’est pas encore totalement assuré. Si le technicien kanak a gagné un peu de répit, les rumeurs concernant son éventuel remplacement persistent. Selon les informations de Livefoot, Waldemar Kita continue de prospecter et le nom de Zoumana Camara revient avec insistance à La Jonelière.

L’ancien défenseur et entraîneur des U19 du PSG, libre de tout contrat, correspondrait au profil recherché par le président nantais. Très à l’aise avec les jeunes joueurs, comme en témoigne son travail à la formation parisienne, Zoumana Camara est également reconnu pour ses qualités de meneur d’hommes.

Une compétence que Waldemar Kita apprécie particulièrement au regard des derniers entraîneurs qu’il a nommés sur le banc des Canaris. Cependant, recruter un nouvel entraîneur en cours de saison n’est pas sans risque. Si Zoumana Camara semble être une option séduisante pour un projet de reconstruction sur plusieurs années, il reste à savoir si ce changement serait bénéfique à court terme. Affaire à suivre…