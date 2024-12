Le Stade de Reims, dirigé par Luka Elsner, se prépare à un défi de taille face à l’AS Monaco. À quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur slovène, âgé de 42 ans, n’a pas tari d’éloges sur les qualités impressionnantes de son adversaire, une équipe qui brille tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions grâce à son style de jeu séduisant.

Luka Elsner : « L’AS Monaco pratique un football attrayant »

Séduit par les performances monégasques, Luka Elsner anticipe une rencontre particulièrement difficile. « C’est une équipe qui sera régulièrement en course pour une qualification en Ligue des Champions, et c’est sa place », a-t-il déclaré. « Leur style est attrayant, avec de nombreux joueurs techniques et tous les critères du football moderne : intensité, qualité technique individuelle, le tout sous la houlette d’un excellent entraîneur. Leur projet est solide. C’est une équipe qui parvient à bien gérer la rotation de son effectif sans perdre en qualité. »

Stade de Reims : Luka Elsner encense l'AS Monaco avant un duel crucial 3

L’AS Monaco reste dangereuse malgré sa défaite contre Arsenal

Cette semaine, l’AS Monaco a subi une lourde défaite 0-3 face à Arsenal en Ligue des Champions, leur premier revers majeur dans la compétition cette saison. Cependant, Luka Elsner ne sous-estime pas son adversaire. « Malgré le score lourd, on a vu sur des séquences relativement longues qu’ils avaient du répondant, même à l’extérieur. C’est une très bonne équipe, capable de maîtriser ses matchs en championnat et de se créer de nombreuses occasions offensives. »

Pour espérer renverser l’AS Monaco, le Stade de Reims devra fournir une prestation exemplaire. Avec une série de trois matchs sans victoire (deux nuls et une défaite), le club rémois est en quête d’un succès pour finir l’année sur une note positive. Luka Elsner devra élaborer un plan de jeu rigoureux pour contrer les assauts offensifs de l’ASM, tout en maximisant les forces de son propre effectif.