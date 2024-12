Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio déniche un joli coup au LOSC

En difficulté dans la première partie de saison, l’ASSE attend impatiemment le mercato hivernal afin de renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio, qui aurait jeté son dévolu sur un indésirable du LOSC. Explications.

Mercato ASSE : Akim Zedadka, la solution pour sauver Olivier Dall’Oglio et les Verts ?

Après une première partie de saison délicate, l’AS Saint-Étienne cherche activement à se renforcer lors du mercato d’hiver. Selon les informations de L’Équipe, le staff technique de l’ASSE serait très intéressé par les services d’Akim Zedadka, le latéral droit du LOSC. Âgé de 29 ans, l’ancien défenseur du RC Lens possède une solide expérience de la Ligue 1 acquise notamment lors de ses passages à Clermont et au LOSC.

Reconnu pour sa rigueur défensive et son sens du placement, l’international algérien pourrait apporter une stabilité bienvenue à la défense stéphanoise. Son profil polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en tant qu’axial que latéral, correspond parfaitement aux besoins actuels de l’ASSE. Sa combativité et sa régularité pourraient également apporter un plus à une défense stéphanoise qui manque cruellement de leaders.

De plus, son profil correspond parfaitement aux besoins actuels d’Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’ASSE, dont l’équipe souffre défensivement. N’entrant pas dans les plans de Bruno Genesio à Lille, Zedadka est à la recherche d’un nouveau challenge. Un transfert à Saint-Étienne lui permettrait de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière.

Photo : Akim Zedadka

Le quotidien sportif précise que les discussions seraient bien avancées entre les deux parties, mais rien n’est encore finalisé. Cependant, l’AS Saint-Étienne devrait faire face à la concurrence d’autres clubs intéressés par le profil de Zedadka, dont le contrat à Lille expire le 30 juin prochain. Affaire à suivre…