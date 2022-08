Stade Rennais : Genesio fait de grandes annonces mercato !

Publié par Thomas le 11 août 2022 à 14:47







Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio a confirmé ce jeudi la piste d’un milieu au SRFC, tout en évoquant les cas Serhou Guirassy et Arnaud Kalimuendo.

Stade Rennais Mercato : Genesio en dit plus sur le milieu recherché

Plutôt discret cet été sur le marché des transferts, le SRFC a bouclé ce jeudi la signature de l’avant-centre Arnaud Kalimuendo. Arrivé à Rennes ce matin, le joueur de 20 ans, formé au PSG, s’est mis d’accord pour un contrat de cinq saisons chez les Rouge et Noir, pour un transfert à hauteur de 25 millions d’euros. " Je sais qu’il est en train de passer les examens nécessaires pour la visite médicale. J’espère que l'on aura une bonne nouvelle ce soir pour qu'il puisse jouer samedi ", a déclaré Bruno Genesio. Mais Kalimuendo ne devrait pas être la dernière recrue du Stade Rennais cet été. Après avoir blindé ses buts (Mandanda), sa défense (Theate et Rodon) et son attaque, le club breton souhaite renforcer son entrejeu.

" Oui on est en réflexion, à la recherche d’un joueur un peu plus impactant pour renforcer notre secteur. Dans un profil différent des joueurs que l’on a. Ça peut être des joueurs plus jeunes mais qui ont déjà plusieurs matches au haut niveau ", a confirmé Bruno Genesio ce jeudi en conférence de presse. Si aucune piste n’a pour l’instant fuité concernant ce milieu recherché, l’entraîneur du SRFC a indiqué ne pas être fermé à l’idée de voir débarquer une sentinelle jeune mais dotée d’expérience dans l’élite. Dans le même temps, le technicien de 55 ans a évoqué la situation de son attaquant guinéen, Serhou Guirassy.

Stade Rennais Mercato : Everton se rapproche de Serhou Guirassy

Barré par la concurrence de Gaëtan Laborde à la pointe de l’attaque, Serhou Guirassy est annoncé avec insistance sur le départ cet été. Un temps dans les plans de l’ ASSE, l’ancien joueur du Stade de Reims est entré dans la shorlist d’Everton en Premier League. Les Toffees seraient même en bonne voie pour enrôler le joueur de 26 ans en prêt, d’après Le Parisien. " Je peux comprendre qu'ils aient la volonté de gagner du temps de jeu ", a déclaré Bruno Genesio qui n’a toutefois pas souhaité s’étaler sur le dossier en conférence de presse.

Avec l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, il est peu probable de voir le Guinéen une saison supplémentaire dans l’effectif Rouge et Noir. " Il faut amener de la concurrence, c’est important. C’est ce qui a manqué lors du premier match. C’est utile d’avoir un effectif de qualité. La venue de Kalimuendo apporte plus de possibilités ", s'est justifié l’entraîneur breton au sujet de l’arrivée du désormais ex-Parisien.