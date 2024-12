PSG-OL : Derrière l’affrontement sportif, une guerre des ego

Entre le PSG et l’OL, la rivalité est bien au-delà d’un terrain de football. Alors que les deux équipes se défient ce dimanche au Parc des Princes, les tensions sont maximales entre Nasser Al Khelaifi et John Textor.

Le PSG et l’OL au cœur d’une guerre de chefs

Ce choc de la quinzième journée de Ligue 1 n’est pas uniquement un duel sur le terrain entre des joueurs du PSG et de l’OL. C’est aussi une bataille de chefs avec deux dirigeants de clubs se livrent une guerre sans merci. En effet, les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, présidents respectifs du PSG et de l’OL, sont au plus mal.

L’Équipe a révélé samedi soir des échanges de SMS particulièrement virulents entre les deux hommes, révélant une profonde animosité. Tout a commencé avec le dossier Rayan Cherki avec le PSG qui était proche de signer la pépite de l’OL lors du mercato estival dernier avant que le joueur ne se ravise. Les tensions entre les deux clubs ont atteint leur paroxysme cet été lors des négociations sur les droits TV de la Ligue 1.

Les divergences de vues sur ce sujet ont exacerbé les relations déjà tendues entre Al-Khelaïfi et Textor. Les échanges de courriers et de SMS ont été particulièrement virulents, témoignant d’une véritable guerre froide entre les deux dirigeants.

Des attaques personnelles et des accusations mutuelles

Dans les échanges révélés par L’Équipe, les deux hommes se sont livrés à des attaques personnelles, ne ménageant pas leurs critiques. Al-Khelaïfi a notamment reproché à Textor de ne rien y connaître aux droits TV et de mener une politique désastreuse à la tête de l’OL. « J’ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent (ndlr : Prud’homme, le directeur général de l’OL), mais j’aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets », a envoyé John Textor à Al-Khelaifi selon L’Equipe.

En réponse, la réaction du patron du PSG a été sans précédent. « Ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télé, sache-le, passe une bonne journée. », a-t-il répondu avant d’ajouter : « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler », a-t-il ajouté. De son côté, Textor a accusé le PSG de vouloir monopoliser les droits TV et de nuire à la compétitivité du championnat français.

« Le manque de parité dans notre Championnat détruit l’attractivité de la ligue. (…) Penses-tu que les insertions pub du PSG, au cours d’un match de l’OL (sur beIN), sont appropriées ? », a lancé l’Américain et la réponse du Qatari est encore plus fracassante : « tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras », lui a-t-il envoyé.