Transfert-Choc : Attendu à l’OM, Paul Pogba finalement au PSG ?

Régulièrement associé à l’OM, Paul Pogba pourrait finalement faire le choix de rejoindre les rangs du PSG pour relancer sa carrière après la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin. Explications.

OM Mercato : Patrice Évra fait la lumière sur son appel du pied à Paul Pogba

Récemment, Patrice Évra a mis de l’huile sur le feu en évoquant une possible arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Toutefois, l’ancien international français précise que la décision finale reviendra à son ancien partenaire chez les Bleus de trancher concernant son avenir. « Il m’a dit : ‘Pat, depuis que tu as parlé, tout le monde pense que je vais signer à l’OM », a confié Patrice Évra sur RMC.

Si l’ancien arrière gauche de l’OM aimerait voir son ami évoluer au Vélodrome sous les ordres de Roberto De Zerbi, il reconnaît que la décision finale appartient à Pogba. Et selon les informations du tabloïd britannique The Independent, Manchester City, qui en crise sportive, se serait désormais lancé dans la course pour la signature de l’ancien milieu de terrain de Manchester United.

En quête d’un renfort dans l’entrejeu pour compenser l’absence de Rodri, les Citizens auraient sondé Pogba pour une éventuelle arrivée cet hiver. Fan du joueur de 31 ans, Pep Guardiola aurait donné son accord pour la signature de « La Pioche. »

Mais la source anglaise assure que le natif de Lagny-sur-Marne, qui ne compte pas trahir les Red Devils, ne souhaiterait pas s’engager en faveur de Manchester City. Un sérieux obstacle en moins pour l’OM, qui devrait toutefois se méfier d’un éventuel intérêt du Paris SG pour Paul Pogba.

Paul Pogba au cœur d’une bataille entre l’OM et le PSG ?

L’avenir de Paul Pogba, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, continue de faire couler beaucoup d’encre. Si de nombreux clubs européens se sont montrés intéressés par le profil du champion du monde 2018, ce sont surtout les deux géants du football français, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui semblent les mieux placés pour l’accueillir.

À l’instar de Patrice Évra, Adil Rami, Adrien Rabiot et Dimitri Payet, Éric Di Meco estime à son tour que l’OM représente une belle vitrine pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin. Pour autant, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille pense que le PSG pourrait lui offrir des perspectives sportives plus intéressantes.

« Pogba peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps, il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs. Après, si c’est Paris qui vient le chercher, c’est sûr que c’est mieux de jouer à Paris et en Coupe d’Europe. Mais à Paris, tu ne joues peut-être pas autant qu’à Marseille, donc ça peut être gagnant-gagnant. Il peut faire sur une première année cet effort pour jouer », a indiqué Éric Di Meco. Reste à savoir si le PSG est intéressé.