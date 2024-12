PSG Mercato : Marquinhos face à un choix cornélien pour son avenir

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait prendre une décision radicale à l’issue de la saison en cours. Le défenseur central brésilien pourrait être tenté par un nouveau projet après douze ans dans la capitale.

Mercato PSG : Marquinhos courtisé par l’Arabie Saoudite

L’avenir de Marquinhos au Paris Saint-Germain semble de plus en plus incertain. Le capitaine parisien, lié au club jusqu’en 2028, est courtisé de toutes parts, notamment par les clubs saoudiens prêts à débourser des sommes astronomiques. Arrivé à Paris en 2013, Marquinhos s’est imposé comme un pilier de la défense parisienne. Son expérience, son leadership et sa polyvalence en font un élément indispensable de l’équipe.

Cependant, à 30 ans, le Brésilien pourrait être tenté par un nouveau challenge et un salaire plus qu’alléchant. Selon L’Équipe, des clubs de la Saudi Pro League ont déjà approché l’entourage de Marquinhos.

« Le royaume n’a pas renoncé à faire venir Marquinhos et maintient le contact avec son frère, qui est aussi son agent. Très certainement, de nouvelles offres alléchantes arriveront dans quelques mois », assure le quotidien sportif. Pourtant, Marquinhos se plaît énormément à Paris et a souvent exprimé son désir de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain.

Mais la perspective de gagner des millions d’euros en quelques saisons pourrait le faire hésiter. D’autant plus que le championnat saoudien, bien que très ambitieux, ne bénéficie pas encore de la même visibilité que les grands championnats européens.

Un choix cornélien pour Marquinhos

Le départ de Marquinhos serait un coup dur pour le PSG, qui perdrait l’un de ses leaders et un joueur d’expérience. Cependant, le club de la capitale pourrait être tenté de vendre son capitaine pour récupérer une importante somme d’argent. Marquinhos se trouve donc face à un choix cornélien : privilégier la stabilité et la loyauté en restant à Paris, ou partir à la conquête de nouveaux horizons et d’une fortune colossale. La décision qui s’annonce sera déterminante pour la suite de sa carrière.

L’Arabie Saoudite, avec ses moyens financiers colossaux, a fait du recrutement de stars mondiales une priorité pour développer son championnat. L’attrait de salaires astronomiques et d’un projet sportif ambitieux représente une tentation difficile à refuser pour de nombreux joueurs. Dans le cas de Marquinhos, l’offre saoudienne pourrait non seulement le séduire financièrement, mais aussi lui offrir un nouveau challenge dans un championnat en pleine expansion. Affaire à suivre…