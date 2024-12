RC Lens : De nouvelles rassurantes pour Will Still avant le choc du RCL face au PSG

Le RC Lens n’a pas fait que perdre des points face à l’AJ Auxerre. Will Still a dû opérer des changements imprévus avec notamment Angelo Fulgini et Rémy Labeau-Lascary touchés en cours de match.

RC Lens : Plus de peur que de mal pour Angelo Fulgini et Rémy Labeau-Lascary

Le RC Lens a eu une grosse frayeur lors de ce match nul 2-2 concédé sur la pelouse de l’AJ Auxerre contre l’AJ Auxerre. Les sorties sur blessure d’Angelo Fulgini et Rémy Labeau-Lascary ont eu de quoi donner des sueurs froides à Will Still. C’est d’abord Fulgini qui a dû céder sa place, touché à l’arrière de la cuisse droite.

Puis, c’est Rémy Labeau-Lascary qui s’est blessé après un contact avec un défenseur adverse. Ces deux sorties ont inquiété les supporters et le staff technique du RC Lens, déjà privés de plusieurs éléments offensifs. Fort heureusement, les premières informations sont plutôt rassurantes.

Selon La Voix des Sports ce dimanche, les deux joueurs ne devraient souffrir que de simples coups. Angelo Fulgini et Rémy Labeau-Lascary devraient donc rapidement se rétablir. Cette nouvelle est une bouffée d’air frais pour le RC Lens, qui affronte le Paris Saint-Germain en Coupe de France ce dimanche 22 décembre.