Stade Rennais vs Angers SCO : Le verdict tombe pour Amine Gouiri après sa blessure !

Sorti sur blessure face à Angers SCO en Ligue 1, l’attaquant algérien du Stade Rennais, Amine Gouiri, souffre d’une douleur à la cheville. Le crack algérien sera bientôt de retour.

Stade Rennais : Amine Gouiri blessé lors du choc SRFC-Angers SCO

Le Stade Rennais a battu Angers SCO (2-0) dimanche au Roazhon Park en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malheureusement, les Rouge et Noir ont perdu des plumes lors de cette affiche. L’attaquant algérien, Amine Gouiri, a contracté une blessure et a été évacué sur civière.

Victime d’un choc dur en première période, l’attaquant algérien a été contraint de quitter prématurément la pelouse et a suscité des inquiétudes quant à la gravité de sa blessure. Heureusement, les premiers examens médicaux ont révélé que la situation n’était pas aussi alarmante qu’initialement craint.

En conférence de presse après la victoire du Stade Rennais, Diego Meschine, l’un des adjoints de Jorge Sampaoli, a donné des nouvelles de l’état de santé d’Amine Gouiri. Selon lui, l’international algérien souffre d’une simple douleur à la cheville, sans lésion plus grave. Les médecins ont écarté toute entorse sévère ou fracture. Une excellente nouvelle pour le joueur et pour le club breton qui peuvent désormais envisager un retour plus rapide que prévu.

Le Stade Rennais continuera de suivre de près l’évolution de l’état de santé d’Amine Gouiri, afin de prendre les meilleures décisions concernant sa reprise à l’entraînement et sa disponibilité pour les prochaines rencontres.

Sauf surprise, Amine Gouiri sera disponible pour le prochain match du SRFC face aux Girondins de Bordeaux en Coupe de France le 22 décembre prochain. Cette saison, le crack algérien a déjà disputé 15 rencontres avec le Stade Rennais et a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive.