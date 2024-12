OM Mercato : Les aveux de Dimitri Payet sur son retour à Marseille

À quelques semaines du mercato, Dimitri Payet a levé un coin du voile sur son retour à l’OM et a adressé un hommage à ceux qui l’ont rendu possible.

OM Mercato : Dimitri Payet rend un hommage émouvant à Jacques-Henri Eyraud

Désormais joueur du Vasco de Gama, Dimitri Payet a fait une apparition remarquée au Vélodrome lors du match nul entre l’Olympique de Marseille et le LOSC (1-1). L’occasion pour l’ancien milieu de terrain de revenir sur son retour à l’OM en 2017, un événement qui avait marqué les esprits.

Dans une interview accordée à BFM Marseille, le Réunionnais a tenu à rendre hommage à Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président marseillais, qui avait tout fait pour le rapatrier en France. « C’est lui qui m’a dit ‘Moi je veux que tu reviennes et je ferai tout ce qu’il faut pour que tu reviennes’, » se souvient Dimitri Payet avant d’ajouter : « On s’est battu jusqu’au dernier moment, mais il n’a jamais lâché. »

Le joueur de 37 ans a évoqué les difficultés rencontrées lors de cette négociation, mais aussi l’insistance d’Eyraud et de l’actionnaire Frank McCourt qui ont permis de finaliser ce transfert « conséquent ». « C’est une reconnaissance éternelle que j’ai envers le président Eyraud et envers l’actionnaire, » a-t-il souligné.

Ce retour sur les coulisses de ce transfert montre l’attachement de Dimitri Payet à l’OM et à ceux qui ont rendu possible son retour sur la Cannebière. Une déclaration qui témoigne également de la reconnaissance du joueur envers les personnes qui ont cru en lui et qui ont tout fait pour le faire revenir dans son club de cœur.