Ce week-end, le Havre AC a subi une troisième défaite consécutive en Ligue 1, s’inclinant lourdement contre le RC Strasbourg (0-3). Après la rencontre, André Ayew a analysé les causes de cette contre-performance et s’est exprimé sur la situation difficile de son équipe.

Une série noire pour le Havre AC et André Ayew

Revenu au Havre AC après un premier passage dans le club normand, André Ayew peine à retrouver son efficacité. Après huit journées de Ligue 1, l’international ghanéen n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive. Face au RC Strasbourg, l’attaquant s’est dit déçu du résultat, tout en saluant l’effort collectif de son équipe.

« Nous sommes très déçus de ce résultat à domicile. Nous voulions conclure cette année en beauté devant notre public. L’objectif était de prendre des points pour avancer, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons réalisé une bonne première mi-temps, avec des phases de jeu intéressantes et des occasions. Malheureusement, Strasbourg a été réaliste : deux tirs, deux buts. Cela nous a fait mal. On a mis de l’envie et de l’intensité, mais ce n’était pas suffisant. »

Cette nouvelle défaite place le Havre AC à la 17e place du classement, en zone de relégation. Une situation préoccupante qui a provoqué la colère des supporters havrais à la fin de la rencontre.

Le Havre AC : André Ayew réagit après la défaite face au RC Strasbourg 3

André Ayew appelle à l’unité avec les supporters

Malgré les sifflets entendus au Stade Océane, André Ayew comprend la frustration des fans et appelle à leur soutien pour inverser la tendance.

« Ces réactions nous ont touchés, tout comme elles ont affecté l’équipe. Ce n’est jamais agréable, surtout à domicile, mais je comprends les supporters. Ils donnent tout, comme nous, mais nous n’arrivons pas à leur offrir les victoires qu’ils attendent. Nous allons tout faire pour changer les choses, et pour cela, nous aurons besoin de leur soutien. La situation est déjà compliquée, et elle le serait encore plus sans eux. »

Malgré cette période difficile, le joueur ghanéen reste optimiste quant aux chances de maintien du Havre AC. « Nous allons nous relever et continuer de nous battre pour connaître des jours meilleurs. »