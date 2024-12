Montpellier HSC : Théo Sainte-Luce, un retour gagnant face à l’OGC Nice

Ce dimanche, le Montpellier HSC a arraché un nul 2-2 face à l’OGC Nice, grâce à un but de Théo Sainte-Luce dans les dernières minutes. Après la rencontre, le latéral gauche français de 26 ans a exprimé son soulagement et sa joie d’avoir contribué au résultat du club héraultais.

Théo Sainte-Luce : « Être récompensé comme ça fait du bien »

Au stade de la Mosson, le Montpellier HSC tente toujours de se démarquer dans un championnat de Ligue 1 particulièrement compétitif. Ce week-end, il a décroché un nul face à l’OGC Nice, l’une des équipes en forme cette saison. Menés 2-1, les Montpelliérains ont égalisé en toute fin de match grâce à une réalisation salvatrice de Théo Sainte-Luce.

Absent des terrains depuis février dernier, le latéral gauche, originaire de Guadeloupe, a été titularisé par Jean-Louis Gasset pour ce match. Une décision payante qui a permis au joueur de se distinguer : « Ça fait du bien ! Je suis passé par des épreuves difficiles, des moments durs, donc c’est sûr qu’être récompensé comme ça, ça fait vraiment du bien », a-t-il déclaré, visiblement ému après la rencontre.

Si Montpellier espérait empocher les trois points, ce résultat reste encourageant pour l’équipe, comme l’explique Sainte-Luce : « Oui, c’est sûr. On aurait pu aller chercher la victoire avec un peu plus de réussite. Malheureusement, ça n’a pas été le cas aujourd’hui. On se contente de ce point, mais il faudra absolument aller chercher les trois points lors des prochains matchs. »

Le soutien indéfectible des supporters

Théo Sainte-Luce n’a pas manqué de souligner l’importance du public montpelliérain dans cette rencontre. Le défenseur a exprimé sa reconnaissance envers les supporters présents au stade de la Mosson, qu’il a qualifiés de véritable « douzième homme » :

« Bien sûr, quand on met le feu en fin de match, on sent que les supporters nous poussent. C’est ce dont on a besoin pour aller chercher des points, surtout à domicile. Sur cette fin de match, ils ont été incroyables et nous ont vraiment aidés. » Grâce à ce but décisif, Théo Sainte-Luce retrouve confiance après plusieurs mois compliqués. Cette prestation pourrait jouer un rôle déterminant pour la suite de sa saison et renforcer sa place dans les plans de Jean-Louis Gasset.