OGC Nice : Le message émouvant de Dante au LOSC !

Capitaine de l’OGC Nice, Dante a adressé un message touchant au LOSC pour ses 80 ans. Le Brésilien se remémore ses débuts à Lille avec émotion.

OGC Nice : Dante n’oublie pas ses racines au LOSC

La ville de Lille s’est parée de ses plus belles couleurs pour célébrer les 80 ans du LOSC. Des initiatives originales marquent cette année anniversaire, comme la Déesse de la Grand’Place vêtue du maillot du club, l’exposition Générations LOSC au parc Jean-Baptiste Lebas ou encore la réplique du dogue de bronze installée en cœur de ville. Les festivités atteindront leur apogée le 24 novembre prochain, avec un après-midi festif au Stade Pierre Mauroy à l’occasion de la réception du Stade Rennais.

Le LOSC réserve de nombreuses surprises à ses supporters, qui seront dévoilées au compte-gouttes. Et parmi les nombreux témoignages de soutien, celui de Dante, ancien joueur de Lille OSC, a particulièrement touché les fans. Le défenseur brésilien, évoluant aujourd’hui à l’OGC Nice, a exprimé toute sa gratitude envers son ancien club. « Le LOSC fait partie de mon histoire, de ma carrière. C’était mon premier club en Europe, et j’avais 20 ans », a-t-il déclaré au micro de Losc Live.

Dante garde de beaux souvenir de ses débuts à Lille, notamment la qualification pour la Ligue des Champions et une victoire à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Étienne (2-0). Le défenseur a tenu à féliciter le LOSC pour ses progrès. Ces 80 ans sont l’occasion de célébrer un club qui a marqué l’histoire du football français. Lille, sa ville, et ses supporters vivent une année exceptionnelle, riche en émotions et en souvenirs.