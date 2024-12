Mercato FC Nantes : Officiel, un gros départ enregistré au FCN !

Le FC Nantes a un nouveau manager de stade. L’ancien milieu de terrain français Charles Diers remplace Tom Meiller qui a démissionné du FCN.

Mercato FC Nantes : Tom Meiller quitte officiellement le FCN

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Tom Meiller quitte ses fonctions de directeur des opérations et stadium manager du FC Nantes. Tom Meiller a officiellement annoncé son départ lundi. Ce dernier a joué un rôle essentiel dans l’organisation de nombreux événements à La Beaujoire. Dans un message publié sur LinkedIn, Tom Meiller a exprimé sa gratitude envers le FC Nantes et ses collaborateurs.

Charles Diers remplace Tom Meiller au FC Nantes

Pour lui succéder, le FC Nantes a choisi Charles Diers, une figure bien connue du football français. Cet ancien milieu de terrain de 43 ans a notamment porté les couleurs du SCO d’Angers pendant 8 saisons. Cet été, l’ex-milieu offensif de 43 ans a déjà acquis une solide expérience à La Beaujoire, puisqu’il a été responsable de l’organisation des matchs de football masculin et féminin des Jeux olympiques de Paris 2024.

Fort de son expérience en tant qu’adjoint aux sports de la ville d’Angers, l’ancien joueur du SCO d’Angers aura pour mission de gérer l’ensemble des opérations du stade. Charles Diers a inscrit 30 buts en 270 matchs avec Angers entre 2008 et 2016.