Mercato ASSE : Un attaquant lâche un indice sur son avenir

Un attaquant de l’ASSE en instance de transfert a évoqué son avenir. Il a lâché une première réponse à une semaine de la fermeture du mercato estival.

Mercato : Stassin et Davitashvili très convoités, l’ASSE résiste

L’ASSE a décidé de conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux meilleurs buteurs de l’équipe en Ligue 1 la saison dernière. Très courtisés cet été, ils ne veulent pas jouer en deuxième division. Pour le moment, ils sont contraints de respecter leur contrat respectif, comme le leur a demandé la direction stéphanoise. Le premier était titulaire contre l’US Boulogne, samedi, lors de la 3e journée de Ligue 2. Quant au deuxième, il a disputé les trois premiers matchs et a même été décisif. Il a déja marqué deux buts.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un offre ferme tombe, Saint-Etienne résiste

Toutefois, les deux attaquants ne sont pas certains de poursuivre la saison à Saint-Etienne. Il est possible que leurs prétendants passent à l’offensive avec des offres irrésistibles, qui feraient fléchir la direction stéphanoise. Elle pourrait céder face à une offre de 20 M€ pour Lucas Stassin et autour de 15 M€ pour Zuriko Davitashvili, dans les derniers instants précédant la fermeture du mercato d’été. Le Stade Rennais serait toujours intéressé par le dernier.

ASSE : Zuriko Davitashvili entretient le flou sur son avenir

Avant le 1er septembre 2025, l’ancien joueur de Bordeaux a répondu aux interrogations sur son avenir. « Le mercato ? Je ne veux pas en parler, je suis à l’ASSE pour le moment et je joue avec l’équipe en Ligue 2. Ces deux buts en trois matchs sont-ils la meilleure des réponses ? Oui (sourire) », a-t-il confié en zone mixte, dans des propos rapportés par Evect.

À voir

Mercato OM : Surprise, Adrien Rabiot en route pour Milan !

Lisez aussi : ASSE Mercato : Le Stade Rennais tente un coup à Sainté

Il faut rappeler à toutes fins utiles que l’avant-centre belge et l’ailier géorgien ont été recrutés respectivement à 10 M€ et 6 M€ à l’été 2024 selon Transfermarkt. Ils sont évalués à 18 M€ et 10 M€ par le site internet spécialisé.