PSG : Luis Enrique reçoit une mauvaise nouvelle avant Monaco 

Le Stade Louis II accueillera mercredi soir un choc de Ligue 1 entre l’AS Monaco (3e) et le PSG (1er). À la veille de cette rencontre, le ,coach du Paris SG, Luis Enrique, doit faire face à une mauvaise nouvelle qui vient fragiliser son effectif.

AS Monaco – PSG : Coup dur pour Luis Enrique, Nuno Mendes blessé

Seulement trois jours après une victoire maîtrisée face à l’Olympique Lyonnais (3-1), le Paris Saint-Germain se prépare déjà à un nouvel affrontement de taille en Ligue 1, avec un déplacement sur le terrain de l’AS Monaco. Un duel entre deux équipes en lice pour les premières places, promettant une rencontre palpitante. À la veille de ce choc, le PSG a publié son traditionnel point médical.

La mauvaise nouvelle vient de Nuno Mendes, victime d’une blessure à la cuisse droite lors du match contre l’OL. Selon le communiqué officiel du club, « touché à la cuisse droite lors du match contre Lyon, Nuno Mendes restera en soins aujourd’hui et son état sera réévalué ultérieurement. » Un doute plane donc sur la présence de l’arrière gauche portugais pour le déplacement à Monaco.

Photo : Nuno Mendes

Cette absence est un coup dur pour Luis Enrique, qui devra composer sans l’un de ses défenseurs majeurs, particulièrement doué pour apporter de la largeur et créer des occasions. Son absence pourrait contraindre l’entraîneur parisien à revoir ses plans tactiques et à trouver un remplaçant à la hauteur. Si le PSG n’a pas encore officialisé son forfait, il est peu probable que le staff prenne le risque d’aligner un joueur non complètement remis.

Lucas Hernandez, de retour de blessure, pourrait être tenté, mais sa condition physique reste incertaine. Le jeune Lucas Beraldo semble donc le favori pour débuter dans le couloir gauche de la défense parisienne. Cette rencontre s’annonce cruciale pour le PSG, qui souhaite consolider sa place en tête du classement.

Monaco, de son côté, voudra profiter de ce faux pas potentiel pour revenir au contact. L’absence de Nuno Mendes va-t-elle fragiliser la défense parisienne ? Comment Luis Enrique va-t-il composer son équipe ? Autant de questions qui trouveront réponse ce mercredi soir.