Dans quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes, annonçant de nombreux transferts. D’ores et déjà, les clubs se préparent pour renforcer leurs effectifs. En Angleterre, Arsenal FC s’intéresse de près à Lucien Agoumé, ancien joueur du Stade Brestois.

Lucien Agoumé, un potentiel remplaçant de Thomas Partey à Arsenal

En août 2021, le Stade Brestois a officialisé le prêt de Lucien Agoumé pour une saison, en provenance de l’Inter Milan. Au cours de la saison 2021-2022, le milieu défensif de 22 ans a disputé 30 matchs, attirant l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’ESTAC Troyes et le FC Séville. Ce dernier club a finalement recruté le Camerounais en août dernier, pour un contrat de quatre ans.

Un ancien Brestois dans le viseur d'Arsenal FC 3

Titulaire à 12 reprises sur 17 matchs possibles, Lucien Agoumé a été très utilisé par le FC Séville, totalisant 1 037 minutes de jeu. Il s’est imposé grâce à son gros volume de travail et sa capacité à couvrir le terrain, contribuant à la fois à l’animation défensive et offensive de son équipe. Très souvent comparé à N’Golo Kanté en raison de sa technique et de son énergie au milieu de terrain, Agoumé est un joueur clé.

Cet atout attire également l’attention des recruteurs d’Arsenal FC. Selon la presse française, les Gunners auraient inscrit le nom de Lucien Agoumé sur leur liste de cibles pour renforcer leur milieu de terrain. Ce transfert pourrait permettre de compenser un départ potentiel de Thomas Partey, dont l’avenir à Londres pourrait être remis en question cet hiver. Toutefois, la question reste de savoir si le FC Séville sera réellement disposé à laisser partir Agoumé en cours de saison, ou si le transfert se concrétisera à la fin de la campagne, soit l’été prochain.