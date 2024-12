Mercato Toulouse FC : Pourquoi Charlie Cresswell a-t-il signé au TFC ?

En juillet dernier, le Toulouse FC annonçait la signature de Charlie Cresswell, en provenance de Leeds United. Le jeune défenseur central anglais s’est engagé pour les quatre prochaines saisons. Quelques mois après cette signature, Hayden Evans, son agent, a révélé les raisons qui ont conduit à ce transfert.

Charlie Cresswell, rejeté par Leeds United, trouve refuge au Toulouse FC

Né à Preston, en Angleterre, Charlie Cresswell a été formé à Leeds United. Considéré comme l’un des futurs cracks du club grâce à son talent en défense, il a gravi les échelons au sein des Whites, passant par les U19, la réserve, puis l’équipe professionnelle. Cependant, tout a basculé lors de la saison 2023-2024, où il a été très peu utilisé en Championship.

Le début des difficultés remonte à la fin de la saison 2022-2023, alors qu’il était prêté à Millwall FC. Le 7 avril 2023, Charlie Cresswell a subi une grave blessure : une fracture de l’orbite, qui l’a éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison. Cet incident a marqué un tournant dans sa carrière.

À son retour à Leeds United, le défenseur de 22 ans a été mis de côté. Le club semblait ne plus compter sur lui, favorisant d’autres joueurs dans la hiérarchie. Pendant ce temps, le Toulouse FC suivait de près la situation du joueur et a finalement sauté sur l’occasion pour le recruter.

Hayden Evans a expliqué cette situation dans une interview accordée à The Square Ball : « Vous quittez un club lorsque vous réalisez qu’il n’est plus le bon pour votre avenir. Pour Charlie, c’était le moment de partir. À Leeds, beaucoup de personnes préféraient qu’il reste sur le banc. Lorsqu’on a sondé d’autres clubs, Leeds nous a simplement indiqué le montant attendu, ce qui montrait clairement qu’il n’y avait pas de retour possible. Au final, c’est une situation qui a convenu à tout le monde. »

toulouse fc

La renaissance de Charlie Cresswell au TFC

Depuis son arrivée au Toulouse FC, Charlie Cresswell a retrouvé confiance en lui. Il bénéficie d’un environnement positif, soutenu par ses coéquipiers et par l’entraîneur Carles Martinez Novell. Cette atmosphère propice lui a permis de s’imposer dans la charnière défensive du TFC, malgré une forte concurrence.

Lors de la première moitié de la saison, il a été titularisé à 12 reprises sur 14 matchs disputés, totalisant 1 063 minutes de jeu. Sa régularité et ses performances solides font de lui un élément clé de l’équipe. Grâce à des joueurs comme Charlie Cresswell, le Toulouse FC réalise une première partie de saison convaincante.