OM Mercato : De Zerbi avec sept joueurs déjà poussés vers la sortie

Un mercato hivernal très agité se profile à l’OM. L’entraîneur Roberto De Zerbi bouscule déjà les fondations et pousse environ sept joueurs vers la sortie.

OM Mercato : Sept joueurs en difficultés sous l’ère Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de Pablo Longoria, ne cesse de modeler son effectif. Après un mercato estival particulièrement actif, marqué par l’arrivée de douze nouvelles recrues, le club entraîné par Roberto De Zerbi s’apprête à vivre un hiver tout aussi mouvementé.

Le But révèle en effet que pas moins de sept joueurs pourraient faire leurs valises lors du prochain mercato. Parmi eux, Chancel Mbemba, écarté depuis l’été dernier, semble le plus proche de la sortie. Bamo Meïté, Amir Murillo, Emran Soglo et François-Régis Mughe sont également concernés par ces possibles départs.

Amine Harit et Elye Wahi ne sont pas épargnés

Les situations d’Amine Harit et Elye Wahi, en difficulté à l’OM, seront quant à eux étudiés au cas par cas. Si des offres satisfaisantes se présentent, les dirigeants marseillais ne s’opposeront pas vraiment à un départ. Toutefois, Elye Wahi souhaiterait s’imposer à Marseille et pourrait donc refuser certaines propositions. Même son de cloche pour le Marocain qui reste très attaché à l’OM.

Ce mercato hivernal s’annonce donc déterminant pour l’avenir de l’OM. En parallèle de ce vague de départs, le club ^phocéen pourrait également être à l’affût de nouvelles opportunités pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens.