Lionel Charbonnier compare Angers SCO au Toulouse FC : une critique amère

Le week-end dernier, le Toulouse FC a battu l’AS Saint-Étienne (2-1), décrochant une victoire précieuse en Ligue 1 avant la trêve de Noël. Si ce succès a redonné le sourire aux supporters, Lionel Charbonnier, ancien gardien international français, n’a pas mâché ses mots en critiquant la qualité de jeu des Toulousains.

Une analyse sévère de Lionel Charbonnier sur le Toulouse FC

Invité dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Lionel Charbonnier a livré son analyse de la rencontre entre le TFC et l’ASSE. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre s’est particulièrement attardé sur la prestation des hommes de Carles Martínez Novell, qu’il a jugée insuffisante malgré la victoire.

« La victoire du TFC est très importante sur le plan comptable. Elle leur permet de se rapprocher de l’Europe », a-t-il d’abord souligné. Mais le consultant n’a pas tardé à nuancer ses propos en critiquant la qualité de jeu toulousaine :

« C’est incroyable quand tu vois le football qu’ils ont pratiqué face à Saint-Étienne. Je les attendais nettement meilleurs. L’ASSE n’a pas démérité, mais le TFC n’a pas été à la hauteur. »

Jocelyn GOURVENNEC of Nantes , Stredair APPUAH of Nantes , Matthis ALBINE of Nantes and Moussa SISSOKO of Nantes during the Ligue 1 Uber Eats match between Toulouse Football Club and Football Club de Nantes at Stadium de Toulouse on February 11, 2024 in Toulouse, France. (Photo by Romain Perrocheau/FEP/Icon Sport)

Un TFC en deçà d’Angers SCO et de l’AJ Auxerre ?

Pour Lionel Charbonnier, ce n’est pas seulement le résultat qui compte, mais aussi la manière. Et selon lui, le TFC est loin de se démarquer par la qualité de son jeu. « Ils ont manqué de réalisme en première mi-temps, ratant deux grosses occasions. Je regarde beaucoup les matchs d’Auxerre et d’Angers, et franchement, vendredi dernier, je n’ai pas trouvé que Toulouse était supérieur à l’AJA ou au SCO sur le plan du jeu. Je reste sur ma faim », a-t-il déclaré.

Malgré leur victoire, les Toulousains ont, selon Charbonnier, offert une performance terne, marquée par un manque d’intensité et de maîtrise technique. Charbonnier conclut son analyse en appelant le TFC à élever son niveau de jeu pour la suite de la saison :

« C’est une victoire importante, oui, mais j’attends beaucoup mieux. Il y avait trop de déchets techniques et pas assez de rythme, alors qu’ils en sont capables. Ils doivent avoir la possession du ballon, mais face à Saint-Étienne, ce sont les Stéphanois qui l’ont dominée. Je suis déçu. »