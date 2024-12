Mercato RC Lens : Un nouveau gardien de but dans le viseur du RCL

Après un mercato estival calme, le RC Lens sera actif en janvier pour renforcer son effectif. Alors que Hervé Koffi n’a toujours pas encore fait ses débuts avec le RCL, les Sang et Or seraient déjà sur la piste d’un nouveau gardien pour épauler Brice Samba.

Mercato RC Lens : Un jeune gardien italien dans le viseur des Sang et Or

Fidèle à sa politique de recrutement axée sur les jeunes talents, le RC Lens aurait jeté son dévolu sur un gardien de but évoluant en Serie C italienne. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, les Sang et Or s’intéressent de près à Mattia Fortin, un portier de 21 ans qui défend les couleurs du Calcio Padoue. Ce club de troisième division italienne appartient à Joseph Oughourlian, également propriétaire du RC Lens, ce qui pourrait faciliter les négociations.

Âgé de 21 ans, Mattia Fortin a déjà disputé plusieurs matchs en Serie C et s’est distingué par ses qualités techniques et sa fiabilité. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Calcio Padoue, il compte déjà 10 clean-sheets cette saison. En recrutant Mattia Fortin, le RC Lens viserait plusieurs objectifs dont le premier est d’épauler Brice Samba.

Le jeune Italien pourrait constituer une doublure de luxe pour le gardien de but des Bleus, tout en ayant l’opportunité de se développer au sein d’un club ambitieux. En investissant dans un jeune gardien à fort potentiel, le RC Lens assure sa pérennité à long terme. Si le gardien français venait à recevoir une offre intéressante, le RC Lens disposerait déjà d’un remplaçant crédible.

Un transfert envisageable dès cet hiver ?

Selon les informations de Nicolo Schira, le transfert de Mattia Fortin pourrait se concrétiser dès le prochain mercato hivernal, pour un montant estimé entre 3 et 4 millions d’euros. Le joueur pourrait ensuite être prêté à Padoue jusqu’à la fin de la saison afin de poursuivre sa progression.