Mercato PSG : Kolo Muani reçoit un appel du pied pour un club rival historique

Randal Kolo Muani pourrait bien quitter le PSG lors du prochain mercato en janvier. Clairement poussé vers la sortie par Luis Enrique, l’attaquant français ne manque pas d’offres et pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1.

Mercato PSG : L’OM pour relancer Randal Kolo Muani ?

La situation de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain se complique. Écarté du groupe par Luis Enrique pour la réception de l’OL, l’Espagnol s’est montré mystérieux sur le cas de l’international français. « Oui, je pourrais l’expliquer, mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout de façon très claire. Et comme je l’ai déjà dit, les décisions sont réversibles », a-t-il lancé en conférence de presse à propos du joueur avant le choc face à l’AS Monaco.

« Même s’il se trompe, un joueur peut toujours inverser les décisions, toujours et tous les joueurs. Mais je n’approfondirai pas sur les décisions, je ne rentrerai pas dans les détails. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait, je préfère qu’on me critique, je suis plus habitué à cela », a ajouté Luis Enrique. Kolo Muani pourrait donc quitter la capitale lors du mercato d’hiver.

Et si sa prochaine destination était Marseille ? C’est en tout cas ce que suggère Pascal Olmeta, l’ancienne gloire de l’OM. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien gardien a lancé un appel du pied à Kolo Muani : « J’ai un message pour lui. Kolo Muani, je sais que tu écoutes cette émission : viens à Marseille ! T’es pas bien à Paris, viens à Marseille », a-t-il lancé.

Selon Olmeta, le traitement réservé à Kolo Muani par Luis Enrique au Paris SG est une humiliation : « Il va faire ce qu’il ne sait pas faire à Paris, on lui laisse pas faire. C’est une humiliation, il n’est même plus sur les feuilles de match. Vous avez gagné 3-0 à Marseille, tu n’aurais pas pu le faire rentrer quelques minutes ? Pourquoi tu le fais pas rentrer ? Tu le mets en confiance. C’est un très bon joueur, une bonne mentalité », a déclaré Pascal Olmeta.

L’OM, à la recherche d’un attaquant de profil différent, pourrait donc saisir cette opportunité. Le club phocéen aurait ainsi les moyens de renforcer son secteur offensif et de faire plaisir à ses supporters. Reste à voir si les deux clubs se permettront d’ouvrir les discussions, quand on sait qu’ils sont des clubs ennemis.