Mercato OM : La vérité éclate enfin sur la piste Paul Pogba !

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a fait le point sur la piste Paul Pogba. Le président de l’OM s’est montré très prudent sur ce dossier mercato.

Mercato OM : Pablo Longoria dément des négociations avec Paul Pogba, mais….

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a évoqué l’éventualité d’un recrutement XXL lors du mercato hivernal. Interrogé sur la rumeur Paul Pogba, qui ne cesse de faire parler d’elle, le dirigeant marseillaiss’est montré à la fois enthousiaste et prudent. « Tout le monde me parle de Paul Pogba ! C’est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire », a-t-il déclaré.

Pablo Longoria a surtout indiqué sa bonne relation avec le milieu de terrain français, qu’il a côtoyé à la Juventus. « Je lui ai envoyé des messages parce que j’étais content pour lui », a-t-il ajouté. Cependant, le président de l’OM a tempéré les attentes en expliquant qu’il n’y avait aucune discussion en vue d’une future collaboration. « Il n’y a pas de discussions avancées », a-t-il précisé.

Il ne ferme pas la porte à son recrutement

En vue du mercato à venir, Pablo Longoria a souligné l’importance de maintenir l’équilibre de l’équipe et de saisir les opportunités qui se présenteront. Le dirigeant espagnol n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une arrivée de Paul Pogba à Marseille dès cet hiver. « On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour les objectifs du mercato. Sur Paul, on doit l’analyser, d’accord. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous », a-t-il ajouté.

Cette sortie de Longoria laisse donc la porte ouverte à un éventuel recrutement de Paul Pogba. Le milieu de terrain français, libre de tout contrat après sa rupture avec la Juventus, correspond au profil de joueur que l’OM recherche pour renforcer son effectif. Cependant, le président marseillais a tenu à rappeler que rien n’était encore acquis et que de nombreuses discussions restaient à mener.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de Paul Pogba. Le joueur, qui souhaite retrouver un haut niveau de compétition, pourrait voir en l’OM une destination idéale.