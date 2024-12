Mercato OM : Paul Pogba recale un cador anglais, direction Marseille ?

Paul Pogba est l’une des sensations du mercato hivernal. Alors que l’OM bouge les lignes pour le recruter, Manchester City a aussi tenté sa chance sans succès.

Mercato OM : Paul Pogba préfère Marseille à Manchester City ?

Paul Pogba va faire son retour sur les terrains après la réduction de sa suspension pour dopage à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’international français, initialement suspendu pour quatre ans, pourra finalement rejouer dès mars 2025.

Libre de tout engagement suite à la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, Paul Pogba est très convoité sur le marché. Plusieurs clubs européens se bousculent pour le recruter et le relancer. L’Olympique de Marseille serait en pole position sur ce dossier. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi serait prêt à voir le champion du monde 2018 dans son effectif. L’international tricolore Adrien Rabiot multiplie aussi les appels du pied pour amener son compatriote à Marseille.

Mais la direction de l’OM doit être prudente sur ce dossier, car un géant anglais entre dans la course et pourrait damner le pion à l’Olympique de Marseille. Selon les informations de The Independent, Manchester City aurait manifesté un intérêt pour l’international français ces derniers jours.

Les Citizens sont en grande difficulté cette saison après la grave blessure du milieu de terrain espagnol Rodri. Le Ballon d’Or 2024 ne pourra plus rejouer cette saison. Pep Guardiola, en quête d’un milieu de terrain capable de dicter le jeu et de faire la différence, aurait alors coché le nom de Paul Pogba. Toutefois, le joueur de 31 ans, qui avait déjà évolué à Manchester United, aurait décliné l’offre de Manchester City.