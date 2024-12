ASM – PSG : La composition officielle du Paris SG face à l’AS Monaco avec Désiré Doué

Le match tant attendu entre le PSG et l’AS Monaco est enfin là ! Ce soir à 21h, les deux équipes s’affrontent au Stade Louis II pour un duel au sommet de la Ligue 1. Voici les compositions officielles dévoilées par les deux entraîneurs.

L’ASM mise sur un 5-2-3 pour contrer le PSG

Ce choc au sommet entre le PSG et l’AS Monaco s’annonce passionnant et pourrait avoir de lourdes conséquences sur la course au titre. Une victoire monégasque permettrait de réduire l’écart avec le club de la capitale et de relancer la course au titre. Pour les Parisiens, un succès à l’extérieur serait un signal fort envoyé à leurs poursuivants.

Privé de plusieurs joueurs clés, Adi Hütter a opté pour un système à cinq défenseurs afin de sécuriser son arrière-garde. Kohn gardera les cages monégasques, protégé par une défense composée de Vanderson, Singo, Kehrer, Salisu et Magassa. Au milieu de terrain, Lamine Camara est associé à Aleksandr Golovin pour apporter de la densité et de la créativité. En attaque, Breel Embolo sera accompagné d’Akliouche et Ben Seghir.

Le Paris SG fidèle à son 4-3-3

De son côté, Luis Enrique a choisi de rester fidèle à son système à 4 défenseurs. Gianluigi Donnarumma sera dans les buts, protégé par une défense composée de Hakimi, Marquinhos et Pacho. Zaïre-Emery remplace Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha accompagne Fabian Ruiz et Joao Neves. En attaque, Bradley Barcola remplace numériquement Lee Kang-in et mènera l’attaque aux côtés de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé.

Les compositions officielles de AS Monaco – PSG :

AS Monaco : Kohn – Vanderson, Singo, Kehrer, Salisu, Magassa – Camara, Golovin – Akliouche, Embolo, Ben Seghir.

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola, Dembélé, Doué.