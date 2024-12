ASM – PSG : Le Paris SG s’impose à l’AS Monaco et creuse l’écart

Le PSG a remporté une victoire laborieuse sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4) mercredi soir malgré la sortie sur blessure de son gardien Gianluigi Donnarumma, victime d’un choc violent au visage.

ASM – PSG : Victoire laborieuse du Paris SG face à l’AS Monaco

Malgré les absences et les difficultés rencontrées en défense, notamment en première période, le PSG a su faire preuve de caractère pour se sortir du piège de l’AS Monaco. La partie était mal embarquée par les hommes de Luis Enrique, qui perdaient Gianluigi Donnarumma seulement au bout de 17 minutes. Wilfried Singo, le latéral droit monégasque, a percuté le visage du gardien de but parisien avec ses crampons, l’obligeant à quitter le terrain.

Malgré ce coup dur, les Parisiens ont su réagir pour prendre l’avantage au score. 7 minutes après, Désiré Doué, à la conclusion d’un excellent travail de Achraf Hakimi sur le côté droit, ouvre le score pour le club de la capitale. Au retour des vestiaires, l’AS Monaco renverse tout en l’espace de sept petites minutes.

D’abord, Eliesse Ben Seghir égalise pour les Monégasques sur penalty à la 53e minute. Breel Embolo double ensuite la mise à la 60e minute pour porter le score à 2-1. Mais le leader de Ligue 1 finira par faire respecter son statut avec un doublé de Ousmane Dembélé (64e et 90’+7) et Gonçalo Ramos (83′). Une victoire 4-2 qui permet au PSG de conforter sa place de leader avec désormais 40 points. L’AS Monaco reste 3e et reléguée à 10 points.