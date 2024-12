OM Transfert : Pablo Longoria doit agir vite pour un deal avec la Juventus

En quête renfort, le président de l’OM ne lâche rien pour le transfert de Nicolò Fagioli. Mais Pablo Longoria devra faire vite pour le milieu de la Juventus, car la concurrence ne cesse de s’agrandir.

OM Transfert : Pablo Longoria bousculé pour Nicolò Fagioli

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille est déterminé à renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Si la défense semble être une priorité, les dirigeants marseillais s’activent également pour attirer un nouveau milieu de terrain. Et le nom de Nicolò Fagioli revient avec insistance à l’OM.

Le jeune Italien, peu utilisé par Thiago Motta à la Juventus, présente un profil technique et créatif qui pourrait apporter un plus indéniable à l’équipe phocéenne. L’OM semble d’ailleurs bien placé pour s’attacher ses services, les relations entre les deux clubs étant excellentes. Son arrivée permettrait notamment de compenser la longue absence de Valentin Carboni. Le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia insistent en coulisse pour son transfert. Mais ils devront vite passer à l’offensive, la concurrence s’intensifie.

🚨 L'OM est en PÔLE POSITION pour recruter Nicolo Fagioli !



De Zerbi aimerait entraîner le milieu italien.



Le Corriere della Sera rapporte en effet que Crystal Palace, Fulham et West Ham s’intéressent aussi à de Nicolò Fagioli, ce qui complique la tâche aux Phocéens. De son côté, le milieu de terrain 23 ans, peu satisfait de son temps de jeu à Turin, serait ouvert à un nouveau challenge. Sa valeur marchande est estimé à 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.