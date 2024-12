OL Mercato : Transfert imminent de Rayan Cherki au PSG ? La vérité tombe

Susceptible de quitter l’OL lors du prochain mercato hivernal, Rayan Cherki intéresserait toujours le PSG après l’échec de sa dernière tentative estivale. Alors qu’une relance du club de la capitale est annoncée, une source locale a fait une révélation sur ce dossier.

OL Mercato : Le PSG accélère pour Rayan Cherki

Le mercato hivernal s’annonce agité pour Rayan Cherki. Mis à l’écart par l’Olympique Lyonnais en début de saison, le jeune milieu offensif a retrouvé son niveau et s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Ses 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs n’ont pas laissé indifférents les plus grands clubs européens. Le Bayer Leverkusen, Liverpool et le Paris Saint-Germain seraient particulièrement intéressés par son profil. Les deux derniers clubs seraient même prêts à enrôler le Lyonnais dès le mois de janvier.

« Le PSG et Liverpool sont les deux clubs les plus intéressés par ce dossier. Ils insistent d’ailleurs pour s’attacher les services de Rayan Cherki dès le mois de janvier 2025 », écrit Foot Mercato, qui ajoute que « l’idée étant de s’assurer au plus vite les services du footballeur lyonnais, mais aussi d’éviter une concurrence encore plus féroce l’été prochain. Il reste à savoir ce que le joueur et l’OL, dont les relations avec le PSG sont tendues, comptent faire. »

L’Olympique Lyonnais, qui avait prolongé le contrat de sa pépite jusqu’en 2026 pour éviter un départ libre, pourrait être tenté de céder à ces offres alléchantes. Son prix, estimé à 30 millions d’euros, pourrait faciliter les négociations. Mais le Paris SG ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de passer à l’action dans ce dossier.

Le Paris SG tourne la page Rayan Cherki

Rayan Cherki, réputé pour sa technique individuelle exceptionnelle et sa vision du jeu, apporterait un plus indéniable à n’importe quelle équipe. Sa polyvalence, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, en fait un joueur très convoité. Désireux d’apporter de la créativité et de l’explosivité dans son entrejeu, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, apprécierait particulièrement le profil du joueur de 21 ans.

Toutefois, la complexité des relations entre les présidents John Textor et Nasser Al-Khelaïfi compliquerait d’éventuelles négociations dans ce dossier. Le 10Sport rapporte que « pour le PSG, Rayan Cherki n’est plus du tout d’actualité » après son refus de venir l’été passé.

Une position récemment rappelée par Luis Enrique : « Si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG, nous n’en voulons pas ! » Une tendance confirmée par le portail Canal Supporters, qui indique qu’à « ce jour, il n’y aurait aucune chance de voir Rayan Cherki évoluer sous le maillot Rouge & Bleu cet hiver. »