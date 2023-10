Ce dimanche, l'OM affronte l'OL au Stade Vélodrome. L’entraîneur lyonnais Fabio Grosso n’a pas convoqué Rayan Cherki pour cette rencontre. La raison est connue.

Rayan Cherki pas totalement investi avec l’OL

En clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sera sur le terrain de l’Orange Vélodrome ce dimanche à 21 heures pour défier l’Olympique de Marseille. Pour ce premier Olympico de la saison 2023-2024, Fabio Grosso a fait le choix fort de se passer des services de Rayan Cherki. Brillant avec l'équipe de France Espoirs de Thierry Henry, avec notamment trois buts et trois passes décisives en deux matchs lors du dernier rassemblement contre la Bosnie-Herzégovine (2-1) et Chypre (9-0), le coéquipier d’Alexandre Lacazette ne peut pas en dire autant avec le maillot de l'Olympique Lyonnais.

En neuf matchs de championnat cette saison, Rayan Cherki n'a pas marqué un seul but ni délivré la moindre passe décisive. D’après les renseignements de RMC Sports, le successeur de Laurent Blanc reproche au joueur de 20 ans son manque d’implication et d’assimilation des consignes lors des entraînements. Alors que l’OL se bat pour quitter la dernière place du classement de Ligue 1, le technicien italien veut pouvoir compter sur des joueurs prêts à aller au charbon et qui intègrent pleinement le projet sportif qu’il veut mettre en place.

Pour cette même raison, l’ancien défenseur a également laissé à Lyon d'autres joueurs comme le défenseur central croate Duje Caleta-Car et le milieu de terrain anglais Ainsley Maitland-Niles, qui ne feront donc pas le déplacement à Marseille pour le choc de ce soir. De son côté, le journal Le Parisien affirme que c'est un choix de Grosso. Cependant, l’hypothèse d'une sanction en raison du mystère non résolu de la taupe dans le vestiaire lyonnais n'est pas complètement à écarter.

La liste des 23 joueurs convoqués par Fabio Grosso pour affronter l’OM

Gardiens : Lopes, Riou, Bengui

Défenseurs : Diomande, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O’Brien, Sarr, Tagliafico

Milieux : Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Tolisso

Attaquants : Baldé, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah.