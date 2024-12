ASSE : Cette fois, Saint-Etienne est sûre de son coup, l’entraîneur parfait a signé

L’ASSE a officialisé vendredi l’arrivée d’Eirik Horneland sur son banc de touche. Le technicien norvégien, connu pour son jeu offensif et sa rigueur tactique, est chargé de relancer un club en difficulté.

ASSE : Eirik Horneland, le nouveau visage des Verts

C’est une nouvelle ère qui commence à l’ASSE. 16e de Ligue 1 avec 10 défaites, la direction des Verts a décidé de prendre ses responsabilités. Face aux difficultés rencontrées en championnat, Saint-Étienne a donc décidé de changer d’entraîneur. Olivier Dall’Oglio a été remplacé par le Norvégien Eirik Horneland. Ce dernier, qui a été officiellement présenté vendredi, a dévoilé ses ambitions pour le club.

« Je suis là pour amener un style de jeu collectif, donner de la confiance aux joueurs et capitaliser sur l’énergie du public », a déclaré Horneland. Le technicien scandinave souhaite mettre en place un jeu offensif et dynamique, tout en restant solide défensivement. « Je veux une équipe active, qui passe très vite à l’offensive, tout en étant rigoureuse défensivement », a-t-il insisté.

Un choix qui épouse les valeurs de Saint-Etienne

Le choix d’Eirik Horneland s’est fait en accord avec les valeurs du club, comme l’a souligné Huss Fahmy, le directeur des opérations de l’ASSE. « Chaque fois que nous discutions avec lui, nous étions toujours plus certains qu’il correspondait à nos valeurs, à notre souci du détail, à l’intensité que nous souhaitions », a expliqué Fahmy.

Les dirigeants stéphanois sont ainsi convaincus d’avoir fait le bon choix. « On le suit depuis très longtemps, on l’avait repéré. C’est quelqu’un capable de créer un style de jeu, avec une vraie connexion avec les supporters et la ville », a expliqué le dirigeant de l’ASSE. Ils sont d’ailleurs plus que convaincus qu’il pourrait être le déclic du nouveau projet dans lequel le club s’est engagé.

« On l’a rencontré plusieurs fois, on est sûr que c’est une personne qui va jouer un rôle clé dans le projet. Il coche toutes les cases, en tant que coach comme en tant que personne », a précisé. L’arrivée d’Horneland s’accompagne également de modifications attendues dans l’organigramme du club. Les dirigeants stéphanois espèrent que ce nouveau départ permettra à l’ASSE de remonter la pente.