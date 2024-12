Mercato Stade Rennais : Une recrue estivale du SRFC déjà sur le départ cet hiver !

L’attaquant danois Henrik Meister est annoncé sur le départ du Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. La recrue estivale ne convainc pas le nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Henrik Meister sur le départ du SRFC cet hiver

L’attaquant danois Henrik Meister pourrait quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal quelques mois seulement après son arrivée à Rennes. En raison de la rude concurrence en attaque au SRFC et de ses performances moins convaincantes, Henrik Meister n’entre pas pleinement dans les plans du nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli.

Arrivé au club breton lors du dernier mercato estival pour un montant compris entre 7 et 8 millions d’euros, Henrik Meister peine à montrer tout son potentiel au Stade Rennais. Il est souvent dérangé par des pépins physiques.

Henrik Meister était en très grande forme à Sarpsborg 08, ce qui a attisé les convoitises des dirigeants du Stade Rennais. La saison dernière, la pépite danoise a inscrit 8 buts et a délivré 3 passes décisives en 18 rencontres de championnat norvégien avec Sarpsborg 08. Mais arrivé au Stade Rennais, Henrik Meister n’est plus aussi prolifique. Le Danois a disputé seulement quatre rencontres avec les Rouge et Noir et a inscrit un but.

Selon les informations de Daily Mercato, la direction du Stade Rennais envisagerait un prêt ou un transfert définitif de Henrik Meister lors du mercato hivernal. Sous contrat au SRFC jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros par le site Transfermarkt.