Mercato LOSC : Bruno Genesio ouvre la porte à un buteur de Lille

L’attaquant guinéen, Mohamed Bayo, fustige son manque de temps de jeu au LOSC. Un départ de Lille lors du prochain mercato n’est pas à exclure.

Mercato LOSC : Mohamed Bayo prêt à quitter Lille cet hiver ?

L’attaquant guinéen Mohamed Bayo traverse une période un peu difficile au LOSC. En raison de la forte concurrence en attaque, notamment celle de Jonathan David, le joueur de 26 ans voit son temps de jeu se réduire considérablement.

Lors du match de Coupe de France face au FC Rouen 1899, l’absence de Mohamed Bayo du onze de départ a suscité de nombreuses interrogations. Tandis que d’autres joueurs moins utilisés profitaient de cette rencontre pour gagner du temps de jeu, l’ancien Clermontois a dû se contenter du banc de touche.

Interrogé sur ce choix, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a justifié sa décision. « Je souhaitais faire débuter Jonathan David et faire rentrer Mohamed Bayo. Mais tant que l’on n’était pas à l’abri, sachant que Jona’ est notre tireur de penalty en match et que c’est un joueur important dans ce domaine-là… Je n’ai pas pu le faire. C’était prévu qu’il rentre, je l’avais prévu, mais je n’ai pas pu », a expliqué le technicien lillois en conférence de presse après la rencontre.

Cette situation est évidemment frustrante pour Mohamed Bayo. Cette saison, le crack guinéen a fait 14 apparitions toutes compétitions confondues avec le LOSC et a inscrit 2 buts. Le joueur pourrait envisager un départ lors du prochain mercato hivernal pour continuer sa progression. Interrogé sur l’avenir de Mohamed Bayo, Bruno Genesio n’a pas fermé la porte à un départ cet hiver.

Les dirigeants du LOSC vont bientôt discuter avec Mohamed Bayo pour savoir s’il souhaite rester et se battre pour gagner sa place, ou s’il préfère partir pour avoir plus de temps de jeu. « Pour l’instant, on n’en a pas parlé avec lui. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Il faut aussi évoquer ça avec lui parce que c’est aussi sa volonté qui sera importante dans cette décision », a ajouté Bruno Genesio.

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027, la valeur marchande de Mohamed Bayo est estimée à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.