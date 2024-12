ASSE : Saint-Etienne avec un groupe rajeuni face à l’OM en Coupe de France

L’ASSE se prépare à disputer son dernier match de la saison avant la trêve hivernale. Les Verts recevront l’OM en Coupe de France, une rencontre qui s’annonce compliquée en raison des nombreuses absences dans l’effectif.

ASSE-OM : Saint-Etienne mise sur la jeunesse pour défier Marseille

L’ASSE entame une nouvelle ère avec le départ d’Olivier Dall’Oglio. Mais les Verts devront encore attendre pour voir la situation à l’infirmerie évoluer alors qu’ils se préparent à recevoir l’OM à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Les blessures s’enchaînent à Saint-Étienne. Nade, Boakye, Monconduit, Moueffek, Old, Maçon… Autant de joueurs importants qui seront absents pour cette rencontre.

Laurent Huard, l’entraîneur intérimaire, se retrouve donc avec un groupe fortement réduit et devra compter sur la jeunesse et la motivation de ses joueurs. Cafaro, de retour de suspension, apportera son expérience, mais c’est surtout sur les épaules des jeunes que reposeront les espoirs stéphanois. Ainsi Touré, Pedro, Makhloufi, Fall, Sahraoui, Miladinovic et Aiki viennent renforcer le groupe de l’ASSE pour défier l’OM.

Un match à quitte ou double pour Saint-Etienne

Ce match contre l’Olympique de Marseille représente une opportunité pour l’ASSE de rebondir et de retrouver un peu de confiance. Mais la tâche s’annonce ardue face à une équipe marseillaise plus expérimentée et mieux armée, qui était venue s’imposer 2-0 à Geoffroy-Guichard lors de leur dernière confrontation. Les Verts devront se montrer solidaires et solides pour espérer créer la surprise.

Le groupe de l’AS Saint-Etienne pour la réception de l’OM :

👥 Les 22 Verts pour notre entrée en lice en @CoupedeFrance ! 💚 pic.twitter.com/817wo9w9KR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 21, 2024

Gardiens : Maubleu, Touré et Larsonneur

Défenseurs : Cornud, Abdelhamid, Briançon, Batubinsika, Appiah, Makhloufi, Pedro

Milieux : Fomba, Ekwah, Mouton, Bouchouari, Fall, Miladinovic, Sahraoui

Attaquants : Cafaro, Davitashvili, Stassin, Sissoko, Aiki