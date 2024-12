ASSE- OM : Le geste fort de Marseille pour ses supporters interdits de déplacement à Saint-Etienne

L’OM affronte l’ASSE ce dimanche pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France. Mais une fois de plus, les supporters marseillais seront absents des tribunes de Geoffroy-Guichard.

ASSE – OM : Leonardo Balerdi portera un brassard de soutien aux supporters de Marseille

C’est une décision du ministère de l’Intérieur qui passe très mal du côté de l’OM qui, pour la onzième fois cette saison, sera privé de ses supporters pour un déplacement. C’est la deuxième fois que les supporters marseillais n’auront pas accès au Stade Geoffroy-Guichard. Malgré les efforts du club phocéen pour garantir la sécurité de tous pour ce déplacement à Saint-Etienne, l’interdiction est bien maintenue. Une décision que le club a vivement critiquée dans un communiqué officiel.

L’OM a exprimé sa frustration et son incompréhension face à cette situation. « Une fois encore, et comme trop souvent depuis le début de saison, les supporters de l’Olympique de Marseille ne se déplaceront pas à Saint-Étienne », déplore le club dans un communiqué. « Malgré les nombreux efforts consentis pour favoriser le déplacement du peuple Bleu et Blanc dans les meilleures conditions de sécurité à Geoffroy-Guichard, le ministère de l’Intérieur a prononcé cette semaine une interdiction de déplacement », regrette-t-on du côté de Marseille.

Cette nouvelle interdiction vient s’ajouter à une longue liste de restrictions qui pénalisent les supporters marseillais depuis le début de la saison. La direction marseillaise assure qu’il ne renoncera pas et continuera à se battre pour que ses supporters puissent à nouveau voyager librement pour encourager leur équipe. Pour marquer son soutien aux supporters, Leonardo Balerdi portera un brassard floqué « Comme un seul OM » lors de la rencontre.