Mercato Havre AC : Christopher Operi, convoité par un club turc

Le Havre AC pourrait réaliser une belle opération financière en vendant Christopher Operi lors du prochain mercato hivernal. En pleine forme depuis le début de la saison, le latéral gauche ivoirien attire l’attention d’un grand club turc : le Beşiktaş Istanbul.

Le Beşiktaş Istanbul en discussions avec Christopher Operi

Actuellement cinquième de la Süper Lig turque, le Beşiktaş Istanbul cherche à revenir dans la course au titre face à des rivaux comme Galatasaray et Fenerbahçe. Après 16 matchs, les « Noirs et Blancs » totalisent 26 points, soit un retard de 15 points sur le leader. Pour renverser la tendance dans la seconde moitié de la saison, le club stambouliote s’intéresse de près à Christopher Operi.

Selon les informations de Foot Mercato, les Aigles Noirs suivent le latéral gauche de 27 ans depuis plusieurs mois. Impressionnée par son style de jeu, la cellule de recrutement du Beşiktaş a entamé des négociations avec le Havre AC depuis une dizaine de jours. Cependant, aucun accord définitif n’a encore été trouvé pour un transfert hivernal.

Info FM : Christopher Operi vers l'Istanbul Basaksehir ?



Comme révélé par @Tanziloic, des discussions ont été entamées entre le HAC et l'Istanbul Basaksehir pour Christopher Operi.



Aucun accord trouvé pour l'heure et aucune avancée significative depuis une dizaine de jours…

Une opportunité pour découvrir un nouveau championnat ?

Si l’intérêt du Beşiktaş Istanbul se concrétise, Christopher Operi pourrait quitter Le Havre dès janvier. Ce transfert lui permettrait de découvrir la Süper Lig, un championnat réputé pour son niveau compétitif et son exposition internationale.

Jusqu’ici, la carrière d’Operi s’est essentiellement déroulée en France, avec des passages au SM Caen, à La Berrichonne de Châteauroux, et enfin au Havre AC. Il a également évolué en Belgique sous les couleurs de La Gantoise avant de rejoindre la Normandie en juillet 2022 en tant que joueur libre.

Sous contrat avec Le Havre AC jusqu’en juin 2026, Operi est un élément clé de l’effectif dirigé par Didier Digard. Cette saison, il a déjà disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, délivrant 2 passes décisives en 1 260 minutes de jeu. Actuellement évalué à 4 millions d’euros, son départ pourrait représenter une manne financière significative pour le club normand.