Pour se maintenir en Ligue 1, Le Havre compte bien s'appuyer sur les éléments forts de sa montée. À commencer par Arouna Sangante qui serait proche d'une prolongation.

Tout juste promu en Ligue 1, le Havrecompte être un acteur majeur sur le marché des transferts. Après avoir perdu son capitaine Victor Lekhal, parti rejoindre le club qatari de l'Umm Salal SC. On pouvait craindre une vague de départs pour les pensionnaire du Stade Océane, mais le club a très vite réagi en officialisant l'arrivée du latéral droit Loïc Nego.

Mathieu Bodmer le sait bien, il faut prolonger ses hommes forts avant le début du mercato pour éviter des départs non anticipés et la prolongation de Arouna Sangante reste un sujet brûlant. Alors que le joueur est actuellement à Lens, une rumeur a vu le jour et il ne fallait pas plus aux supporters lensois pour se demander si le Sénégalais pourrait rejoindre les Sang et Or bientôt orphelin de Seko Fofana. Malheureusement pour eux, Foot Mercato révèle que le jeune défenseur va prolonger l'aventure avec le HAC et qu'un accord est même sur le point d'être trouvé entre les deux parties.

Arouna Sangante, véritable révélation de Ligue 2

Si le Havre a terminé meilleure de défense de Ligue 2, en partie grâce à son défenseur central de 22 ans. L'ancien du Red Star qui est le troisième joueur le plus utilisé par le club, derrière Victor Lekhal et Christopher Operi a vécu une saison pleine permettant au club havrais de renouer avec la Ligue 1, une première depuis la saison 2008-2009.

Preuve de sa solidité défensive en 35 matchs joués, ce n'est que 17 buts encaissés par la formation entraîné par Luka Elsner lorsqu'il est titulaire. Avec cette prolongation, l'objectif est clair : éloigner les futurs prétendants du défenseur tout en se renforçant et essayer de se maintenir en Ligue 1.