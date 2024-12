Angers SCO : Alexandre Dujeux veut oser face au FC 93 en Coupe de France

Pour les 1/32e de finale de la Coupe de France, Angers SCO se rendra au stade Auguste-Delaune de Reims pour affronter le FC 93. Face à une équipe évoluant en National 2, l’entraîneur angevin Alexandre Dujeux prévoit de faire tourner son effectif tout en espérant décrocher une qualification.

Alexandre Dujeux reste prudent mais confiant face au FC 93

En difficulté en Ligue 1 cette saison, Angers SCO peine à s’illustrer. Malgré tout, le club a réussi à éviter la zone rouge avant la trêve de Noël, ce qui laisse un mince espoir pour le maintien. Une situation qui semble motiver Alexandre Dujeux, convaincu que rien n’est encore joué :

« On ne doit pas se fixer de limites. L’objectif est le maintien, et ensuite, on verra. Pour l’instant, nous sommes du bon côté du classement », a-t-il déclaré en conférence de presse. Cette dynamique pourrait renforcer l’état d’esprit des Angevins et leur permettre de poser de sérieux problèmes au FC 93. Cependant, la prudence est de mise : une élimination contre une équipe de National 2 serait une véritable désillusion.

Le FC 93, un adversaire à ne pas sous-estimer

Actuellement deuxième de son groupe de National 2 derrière Fleury-Mérogis, le FC 93 ne sera pas une proie facile pour Angers SCO. L’équipe francilienne affiche une solidité qui pourrait compliquer les plans des visiteurs, surtout si Alexandre Dujeux décide d’aligner une formation remaniée.

En effet, l’entraîneur angevin a annoncé vouloir donner du temps de jeu à des joueurs peu utilisés en Ligue 1 : « C’est le dernier match de l’année. Nous avons beaucoup donné ces derniers mois. L’effectif va tourner pour offrir du temps de jeu à tout le monde et redonner confiance à certains. » Si cette stratégie pourrait être bénéfique pour renforcer l’ensemble du groupe, elle comporte un risque : celui de sous-estimer un adversaire motivé et en pleine forme.