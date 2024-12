Coupe de France : Will Still dénonce l’injustice de l’élimination du RC Lens face au PSG

Will Still et le RC Lens sont passés près de l’exploit face au PSG en 32e de finale de Coupe de France. Les Sang et Or sont finalement tombés aux tirs au but, à la grosse déception de leur entraîneur.

Will Still amer après l’élimination du RC Lens face au PSG

Après une première mi-temps très serrée, le RC Lens a cru pouvoir réussir le pari de faire tomber le PSG. A la 66e minute, Abdukodir Khusanov débloque la rencontre d’une frappe puissante avant que Gonçalo Ramos ne remette les compteurs à 0. Finalement éliminés aux tirs au but, les Sang et Or l’ont en travers de la gorge à l’instar de Will Still.

L’entraîneur du RC Lens s’est montré amer au coup de sifflet final. Le technicien anglais estime que son équipe a largement mérité de se qualifier pour le prochain tour. « Je pense que l’ensemble de la soirée, ce n’est peut-être pas la meilleure équipe qui se qualifie », a déclaré Will Still.

« On a fait une première mi-temps correcte, solide, organisée où l’on a profité des phases de transition. Puis la deuxième période, on fait une très, très bonne prestation en général. On a créé quatre à cinq vraies situations. Mais, à l’image de la saison, on les rate, on n’est pas décisif », a-t-il regretté.

Interrogé sur son choix tactique de revenir à une défense à trois, Will Still a expliqué : « Parce que, ce matin, Anass Zaroury m’a appelé pour nous annoncer une bonne nouvelle, j’espère qu’elle va bientôt arriver. Parce que jouer à quatre derrière sans ailier, ce n’est pas idéal. »

Le coach lensois a également souligné la fierté qu’il ressentait envers ses joueurs : « Je suis incroyablement fier de tout le monde. Du staff, des joueurs… Je suis fier et heureux d’être le coach du RC Lens. Je suis juste déçu pour eux, pour les supporters. On mérite de se qualifier, mais ce n’est pas le cas. La vie continue. »