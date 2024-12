Mercato OL : Un défenseur brésilien en route vers l’Olympique Lyonnais

Un défenseur brésilien serait en route pour rejoindre l’OL en janvier 2025. Il a fait ses bagages et son club au Brésil vient d’annoncer son départ officiel.

OL : Adryelson quitte Botafogo, le club lui fait ses adieux

L’OL va-t-il récupérer Adryelson cet hiver ? C’est possible ! Il aurait officiellement quitté Botafogo à l’issue de son prêt. En effet, il avait été prêté au club de Rio de Janeiro pour une demi-saison, soit jusqu’au 31 décembre 2024. La saison brésilienne étant terminée, le club carioca a adressé un message d’adieu au défenseur central brésilien, relayé par le site Olympique-et-Lyonnais :

« Adryelson, ton dévouement, tes efforts et ton engagement ont laissé des traces et des moments inoubliables, et tout le club ainsi que ses supporters sont immensément fiers de toi. Tu feras toujours partie de notre histoire », a écrit Botafogo, en souhaitant « bonne chance » au joueur prêté par l’OL ».

Mercato : Adryelson, un retour à l’Olympique Lyonnais avant un nouveau départ ?

L’arrière central de 28 ans va donc revenir à Lyon, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Cependant, un nouveau départ semble probable. Non seulement Pierre Sage, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ne compte pas sur lui, mais le club rhodanien est contraint de réduire son effectif et, par conséquent, sa masse salariale. Adryelson pourrait retourner au Brésil. Son profil intéresserait Cruzeiro EC.

Pour rappel, le joueur âgé de 26 ans a été recruté par l’OL à Botafogo, club appartenant également au groupe Eagle Football, en janvier 2023 pour 3,8 millions d’euros. Sa valeur marchande est désormais estimée à 4 millions d’euros. Son prêt au Brésil a été fructueux, puisqu’il a remporté le championnat et la Copa Libertadores. Durant ses quatre mois de prêt à « Fogo », Adryelson a disputé 11 matchs et marqué un but, toutes compétitions confondues.