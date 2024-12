Mercato Stade Rennais : Gros camouflet en vue pour Jorge Sampaoli ?

Alors que Jorge Sampaoli a rejoint le Stade Rennais avec pour exigence de renforcer l’effectif lors du mercato, le club breton pourrait perdre l’un de ses éléments clés. Ce qui serait un véritable coup dur pour l’Argentin.

Mercato Stade Rennais : Sampaoli risque de perdre l’un de ses atouts offensifs

Arrivé à la tête d’une équipe du Stade Rennais en pleine difficulté, Jorge Sampaoli tente de redresser la barre. Après avoir perdu son premier match avec les Bretons, l’Argentin a vu son équipe exploser une équipe de l’AS Saint-Etienne réduite à 10 après l’expulsion de Mathieu Cafaro. Un succès 5-0 qui fera sans doute un grand bien au moral des Rennais. Mais c’est encore loin d’avoir réglé les problèmes d’une équipe en quête de repères.

Des renforts sont attendus lors du mercato d’hiver prochain mais Sampaoli pourrait voir un de ses meilleurs éléments prendre le chemin inverse. En effet, selon RMC Sport, Amine Gouiri serait sur le départ et pourrait rejoindre le RB Leipzig. Arrivé au Stade Rennais en 2022, l’Algérien s’est rapidement imposé comme un élément important de l’équipe. Son profil polyvalent et sa capacité à marquer des buts en font un joueur très apprécié par Jorge Sampaoli.

Cependant, le départ de l’attaquant français vers le RB Leipzig pourrait se concrétiser dès cet hiver. Ce qui serait un coup dur pour le Stade Rennais. L’attaquant français apporte de la créativité et de l’efficacité offensive à l’équipe. Son absence serait difficile à compenser, surtout en plein milieu de saison.

Pour Jorge Sampaoli, ce départ serait un véritable coup de frein. L’entraîneur argentin avait construit son projet de jeu autour de certains joueurs, dont Amine Gouiri. Il devra désormais faire face à un nouveau défi et trouver des solutions pour remplacer l’international algérien en cas d’un départ.

Un mercato hivernal agité en perspective

Ce dossier pourrait bouleverser le mercato hivernal du Stade Rennais. Si Amine Gouiri quitte le club, Jorge Sampaoli devra rapidement trouver un remplaçant de qualité. Le club breton devra également faire face à d’autres départs potentiels et renforcer son effectif dans plusieurs secteurs de jeu.

Le départ d’Amine Gouiri serait une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. L’attaquant français est un élément clé de l’équipe et son absence serait difficile à compenser. Jorge Sampaoli devra faire preuve de toute son expérience pour rebondir et maintenir le club dans la course aux places européennes.