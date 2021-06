OM Mercato : Le Brésilien Gerson s'annonce à Marseille

Publié par Ange A. le 14 juin 2021 à 10:00

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Gerson. La première recrue de l’ OM version Longoria est en route pour la Provence après avoir fait ses adieux à Flamengo.

Les adieux de Gerson à Flamengo

Intéressé par le marché sud-américain, Pablo Longoria a frappé un premier coup au Brésil cet été. Le président de l’Olympique de Marseille est parvenu à arracher un accord au CR Flamengo pour signer Gerson Santos da Silva. D’après le dirigeant olympien, le montant du transfert est « inférieur à 15 millions d’euros ». Un contrat de 5 ans est évoqué pour le milieu de terrain. Celui-ci a disputé sa dernière rencontre avec le club carioca dimanche. Une dernière soldée par une victoire (2-0) contre America. Après ce succès, la recrue de l’ OM a adressé un message d’adieux à ses coéquipiers et aux supporters. « J’ai réalisé mon rêve de porter le Manto Sagrado. C’est la fin, mais j’espère revenir un jour. Très heureux pour tout ce que j’ai vécu ici. J’espère que Flamengo continuera à accomplir beaucoup de choses. Je profiterai du petit temps qu’il me reste », a déclaré le milieu de 24 ans cité sur Twitter par la journaliste brésilienne Raisa Simplicio.

Gerson attendu à l’ OM

Avec cette sortie, Gerson pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu. Eric Frosio, correspondant de L’Équipe, France Football et Canal Plus au Brésil, indiquait que le milieu de 24 ans était attendu à l’ OM le 25 juin. Ceci afin de passer sa visite médicale avant de parapher son contrat avec Marseille. En cas de sélection avec l’équipe olympique, le journaliste révélait que Gerson avait reçu le feu vert de Pablo Longoria pour se rendre à Tokyo pour disputer les JO.