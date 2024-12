FC Nantes Mercato : Waldemar Kita tente un coup surprenant en Turquie

Pour renforcer le FC Nantes durant le mercato hivernal, le président Waldemar Kita et son équipe vise un attaquant évoluant en Turquie. Son nom est bien connu en France.

Mercato : Waldemar Kita s’intéresse à Cengiz Ünder

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, et de nombreux clubs européens s’activent déjà pour boucler leurs premières emplettes. 14e place de Ligue 1, le FC Nantes ne fait exception à la règle. Le président Waldemar Kita et son équipe se tournent vers le marché des transferts afin d’attirer de nouvelles. Et l’une des pistes explorées en interne mène en Turquie.

En effet, selon la presse turque, Cengiz Ünder figure parmi les cibles prioritaires du FC Nantes. L’ailier droit de 27 ans évolue actuellement à Fenerbahçe, où il peine à s’imposer. Cette saison, il n’a disputé que trois petites rencontres en championnat. Ayant besoin de retrouver du temps de jeu, Cengiz Ünder pourrait être tenté par un retour en Ligue 1, un championnat bien pour avoir évolué à l’OM de 2021 à 2023.

Le prix de son transfert reste un obstacle pour le FC Nantes

Son profil d’ailier rapide et technique correspondrait parfaitement aux besoins du FCN. Son arrivée chez les Canaris permettrait non seulement de renforcer l’attaque, mais aussi de créer une concurrence saine au sein de l’effectif. D’autant plus que les avant-centres Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed ne sont pas à l’abri d’un départ durant ce mercato.

Le dossier reste cependant complexe. Le prix de Cengiz Ünder est estimé à environ 7,5 millions d’euros selon Transfermarkt, un montant important pour Nantes. Un prêt pourrait être envisagé, mais Fenerbahçe pourrait refuser.