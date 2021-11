OM : Le retour de Cengiz Ünder à Marseille reporté ?

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2021 à 02:30

Blessé au dos avec sa sélection nationale, Cengiz Ünder ne devrait pas faire son retour à l’Olympique de Marseille de sitôt.

OM : Le retour Cengiz Ünder reporté de quelques jours

L’Olympique de Marseille va devoir vivre sans l’une de ses meilleures recrues estivales. Parti défendre les couleurs de son pays, Cengiz Ünder s’est blessé à l’entraînement avec sa sélection. La fédération de Turquie a en effet annoncé que le joueur de 24 ans souffre de douleurs au dos et sera indisponible pour les matchs contre Gibraltar et le Monténégro, prévus les 13 et 16 novembre prochains. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Blessé, Cengiz Ünder a rapidement été retiré du groupe turc. L’ailier droit devrait donc revenir de manière prématurée à Marseille pour se soigner. Mais selon la presse espagnole, l’international turc aurait décidé de reporter son retour au sein du club phocéen de quelques jours pour une raison particulière.

Cengiz Ünder veut fêter une possible qualification au Mondial 2022

Les médias turcs assurent en effet que l’attaquant de l’Olympique de Marseille compte passer la trêve internationale avec sa sélection nationale, dans l’espoir de fêter une possible qualification de la Turquie au Mondial 2022 avec ses coéquipiers. En attendant la fin de cette trêve internationale, Cengiz Ünder devrait se faire soigner par le staff turc. Le retour du joueur prêté par l’AS Rome à l’Olympique de Marseille pourrait donc se faire dans une dizaine de jours.

La durée de son indisponibilité pas encore été précisée. Mais Cengiz Ünder a de grandes chances d’être forfait pour le déplacement de l’OM à Lyon dans moins de deux semaines. L’entraîneur Jorge Sampaoli risque d’être privé de l’un de ses meilleurs atouts offensifs. Arrivé en provenance de la Roma, Cengiz Ünder s’est vite adapté au style de jeu marseillais. Il réalise un bon début de saison avec 4 buts inscrits en 11 rencontres de Ligue 1.