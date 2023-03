Publié par ALEXIS le 30 mars 2023 à 08:30

Malgré sa situation difficile en Ligue 1, le FC Nantes étudie des pistes en vue du mercato d’été. Derek Mazou-Sacko de l’ES Troyes serait dans son viseur.

Quatorzième de Ligue 1 à 10 journées de la fin de la saison, le FC Nantes est menacé de relégation en Ligue 2. Les Canaris n’ont que 7 points de plus que le premier club relégable, l’AJ Auxerre, alors qu’il y a encore 30 points en jeu. Le FCN est sur une série négative de 5 matchs sans victoire en championnat, soit précisément 3 défaites et 2 nuls de suite.

Dans la course pour le maintien, le FC Nantes a à priori un calendrier favorable. Outre l’AS Monaco (4e) et le LOSC (6e), l’équipe d’Antoine Kombouaré affrontera des concurrents directs : l’AJ Auxerre, le Stade Brestois, le RC Strasbourg, Angers SCO et l’ES Troyes AC.

FC Nantes Mercato : Derek Mazou-Sacko suscite l'intérêt du FCN

Parlant du club aubois, sa pépite Derek Mazou-Sacko est convoitée par les Canaris, selon les informations du quotidien L’Équipe. Le club de Waldemar Kita serait venu aux nouvelles ces dernières semaines sur la situation contractuelle du milieu de terrain de 18 ans, à en croire la source. Ce dernier a attiré l’attention du FC Nantes grâce à sa prestation remarquable en coupe de France contre le LOSC (0-2) en janvier 2023.

Derek Mazou-Sacko n’a pas encore disputé de match en Ligue 1, en dehors de trois apparitions dans le groupe troyen, face au RC Lens et à l'OL (à l'aller et au retour). Cependant, il suscite des intérêts grâce à son talent et à son fort potentiel.

Sous contrat à Troyes jusqu’au 30 juin 2025, il est évalué à moins d’un million d’euros sur le marché des transferts. Le natif de Stains (Seine-Saint-Denis) est par ailleurs international U18 français. Il compte 5 sélections, pour un but inscrit.